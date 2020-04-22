Шведский опыт социальной работы хорошо прижился в Петербурге

На этом "кухонном производстве" вот уже 20 лет трудятся петербуржцы с ментальными проблемами. Улыбчивые повара в фартуках в красную клетку готовят первые, вторые, третьи блюда, салаты, выпечку. Это небольшое производство называется "Карлсон" и является подразделением Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района.

За 20 лет такая трудовая реабилитация, позволяющая социализировать инвалидов, доказала свою эффективность. Перенимать опыт сюда приезжают со всей страны. Название "Карлсон" - не случайно. В основу проекта был положен шведский опыт.

В Швеции давно есть заведения общепита, в которых работают люди с ментальными нарушениями. Они и готовят, и еду разносят, и за кассой сидят (касса специальная, с изображением блюд и денежных знаков). Идеей заинтересовались соцслужбы Адмиралтейского района. При непосредственном участии комитета по социальной политике был разработан российскошведский проект, результатом которого и стало открытие "Карлсона" в 2000 году. Шведская сторона помогла с обучением: сотрудники соцслужбы, работающие с инвалидами, прошли подготовку в Швеции. Что же такое "Карлсон"?

Это идеальной чистоты кухонное производство - со всеми полагающимися цехами. (Идея открытия ресторана была нереальной в те годы.) На специализированных рабочих местах трудятся 25 инвалидов (возраст от 18 лет), большинство - по многу лет. Некоторые из поваров имеют самую тяжелую группу инвалидности - первую. Еще несколько человек - практиканты. Юноши и девушки готовят не только традиционные блюда - борщи да котлеты, но и сложные. Например, непривычные для нас бутербродные торты, сырные шары, оливки в сырном тесте, паи (запеченные корзиночки с начинкой).

Как пояснила Оксана Скворцова, заведующая "Карлсоном", ребят обучают не только навыкам приготовления еды, но и навыкам социализации. К слову, для этой категории сложным является даже освоение таких навыков, как нарезка картофеля или моркови.

- Весь процесс приготовления блюда разбит на мелкие технологические операции, которые ребята выполняют в полном соответствии с технологическими картами, под наблюдением специалистов по соцработе. Наши подопечные не могут, например, не вымыть руки, приходя в цех. Они четко следуют заданной модели. А это значит, что мы можем гарантировать качество и безопасность блюд, - уточнила Оксана Скворцова.

Готовят ребята прежде всего для себя. В отличие от шведских коллег, которые готовят для открытой сети. Но у нас есть много нюансов в административно-законодательных вопросах. Впрочем, и в этом вопросе сделан прорыв. Как пояснила Ирина Дужак, директор Центра социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов Адмиралтейского района, уже получены разрешительные документы на реализацию определенного ассортимента в открытой сети. Выпечкой заинтересовались некоторые кафе, а на ежегодном фестивале танцев на колясках "Адмиралтейское танго" в ТЮЗе кексы и прочие вкусности от "Карлсона" имели успех.

Что касается реализации в торговых сетях, то это пока сложно: продукция не содержит консервантов, ее нужно продать быстро. Расписание в "Карлсоне", конечно, не классическое производственное. С 9 до 15 часов - "кухонные часы" и различные тренинги, с 15 до 18 часов - группа развития, досуговые и экскурсионные мероприятия. Ребята приезжают сюда на весь день. То есть это не только работа, но и реабилитационно-социальный процесс. Тренинги - специальные, помогающие адаптироваться в городской среде.

Например, по покупкам в магазине, умению пользоваться общественным транспортом (кстати, если сначала подопечный ездит из дома в "Карлсон " и обратно в сопровождении родителей, то потом он добирается самостоятельно). Некоторые из поваров живут в квартирах специального жилого фонда (квартиры поддерживаемого проживания), в которых также происходит адаптация к самостоятельной жизни.

- "Карлсон" - уникальный проект реабилитации инвалидов трудоспособного возраста с нарушением интеллектуального развития, включая возможность получения ими профессии с дальнейшим трудоустройством. Кроме того, 20 лет назад проект дал возможность обучить наших социальных работников в сложных экономических условиях того периода новым технологиям и методикам работы. Адаптированные программы проекта были использованы во многих регионах, а также при создании социальной инфраструктуры Петербурга и практической работы с инвалидами. Сейчас уже Петербург во многом задает тренды в социальной сфере, включая вопросы реабилитации инвалидов, - подытожил Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

- Рада, что шведский опыт социальной работы так хорошо прижился в Петербурге. "Карлсон" дает людям с особенностями здоровья социальные, трудовые навыки, наполняет их жизнь новым смыслом, - подчеркнула Ева Сундквист, генеральный консул консульства Швеции в Санкт-Петербурге.