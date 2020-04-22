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22.04.2020 17:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стало известно, сколько стоят самые дорогие хрущевки в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Андрей Махонин/ТАСС Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Квартира в хрущевке в Центральном районе Петербурга стоит в два раза выше, чем жилье в доме такого же типа в Красносельском районе. К такому выводу пришли аналитики агентства "Невский простор", проанализировав данные о выставленных на продажу в Петербурге хрущевках.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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В Центральном районе типовых домов совсем немного и сейчас средняя цена квартир, выставляемых на продажу в таких зданиях составляет 7,2 миллиона рублей. Это самые дорогие хрущевки в городе. На втором месте находится Московский район, здесь средняя цена продажи - 5,89 миллиона рублей.

Стоит отметить, что ситуация в Московском районе неоднородна. Здесь есть несколько кварталов, еще более десяти лет назад определенные под реновацию, где стоят хрущевки первых серий с газовыми колонками. В этих локациях цены минимальные, при желании можно даже найти квартиру за 3,9 миллиона рублей.

На третьем месте идет Василеостровский район, где среднестатистическую хрущевку можно приобрести за 5,64 миллиона рублей. Если, конечно, повезет найти такую квартиру, на Васильевском острове дома такого типа можно пересчитать по пальцам. Практически нет хрущевок и в Адмиралтейском районе, а также на Петроградской стороне. В момент исследования здесь не было выставлено ни одной квартиры на продажу такого типа.

Самые доступные в Петербурге хрущевки находятся в Красносельском районе, средняя цена - 3,64 миллиона рублей. Нижняя планка - 2,6 миллиона рублей, именно столько стоит однокомнатная требующая ремонта квартира в Красносельском районе в отдаленном от метро квартале.

За 4,33 миллиона рублей можно купить квартиру в Красногвардейском районе, за 4,49 миллиона - в Невском.

В целом, по оценкам авторов исследования, с октября 2019 года цены на хрущевки в Петербурге выросли на 390 тысяч рублей.

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