Таможенники задержали 240 кг янтаря при вывозе из Калининграда

Крупную партию янтаря-сырца сотрудники Калининградской областной таможни обнаружили в тайнике, оборудованном в фуре, груженной рыбной продукцией.

Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, грузовой автомобиль следовал из Калининграда в Москву транзитом через Литовскую Республику. Задержали его в результате оперативно-розыскных мероприятий на таможенном посту международного автомобильного пункта пропуска "Чернышевское".

В нижней части прицепа был оборудован ящик с двойным дном. Из него таможенники извлекли более ста упаковок разного размера с необработанным янтарем дорогостоящих - средних и крупных фракций. Некоторые свертки промаркированы китайскими иероглифами.

В общей сложности в тайнике оказалось 240 килограммов солнечного камня. Он изъят и направлен на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов". Наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок до семи лет и штрафа до миллиона рублей.