Ученые назвали срок, когда Северный Ледовитый океан освободится ото льда

К 2050 году в летний период Северный Ледовитый океан сможет полностью освобождаться ото льда. К такому выводу пришли исследователи из Гамбургского университета, результаты работу опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Ученые проанализировали данные о темпах таяния льдов за последние годы и пришли к выводу, что в Арктике процессы глобального потепления идут заметнее, чем в южных широтах.

Более того, за последнее десятилетие темпы таяния льдов Северного Ледовитого океана резко увеличились, причем, этот процесс происходит несмотря на снижение выбросов в атмосферу.

Исследователи проанализировали различные варианты развития событий, применив более 40 климатических моделей, в том числе и те, что предусматривают значительное сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу. Выводы ученых оказались неутешительными: уже через тридцать лет, даже если выбросы СО2 будут сведены к минимуму, Северный Ледовитый океан будет каждое лето полностью освобождаться ото льда.