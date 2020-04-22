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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Череповце пассажир с ножом потребовал у водителя развернуть автобус

Текст: Ульяна Вылегжанина

В Вологодской области полиция задержала дебошира, который угрожал ножом водителю автобуса. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" и административное дело по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Инцидент произошел в Череповце в автобусе, следующем по маршруту № 27. Один из пассажиров достал нож и потребовал направить транспортное средство в обратном направлении. Видео инцидента попало в сеть. На кадрах хорошо видно, что молодой человек нетвердо стоит на ногах.

Водитель совершил вынужденную остановку на проезжей части в районе Октябрьского моста и открыл двери, после чего дебошир покинул автобус. Одна из пассажирок позвонила в полицию. Сотрудники УМВД опросили свидетелей, составили ориентировку и передали ее всем городским постам.

Вскоре дебошира, жителя Челябинской области 1997 года рождения, задержали. В полиции не исключают, что молодой человек может быть причастен к повреждению машин у торгового центра на Октябрьском проспекте.

По статье "Хулиганство" буйному пассажиру грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, он может заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции. Ведь он передвигался по городу без уважительной причины и схватил водителя руками за лицо.

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