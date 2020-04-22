В Карелии восьмимесячный ребенок погиб, выпав из коляски

Трагический случай произошел в Карелии с восьмимесячным ребенком. Он выпал из коляски, ударился и умер. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что молодые родители с маленьким сыном приехали в гости в один из поселков Пряжинского района. Знакомые проживают в двухквартирном доме. Мальчика в вечернее время они оставили на огороженной придомовой территории спящим в коляске.

В какой-то момент коляска опрокинулась и ребенок выпал. Его нашли лежащим на земле с гематомой на лбу. Мальчика пытались спасти, но не смогли. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.