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22.04.2020 14:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии восьмимесячный ребенок погиб, выпав из коляски

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Трагический случай произошел в Карелии с восьмимесячным ребенком. Он выпал из коляски, ударился и умер. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.

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Установлено, что молодые родители с маленьким сыном приехали в гости в один из поселков Пряжинского района. Знакомые проживают в двухквартирном доме. Мальчика в вечернее время они оставили на огороженной придомовой территории спящим в коляске.

В какой-то момент коляска опрокинулась и ребенок выпал. Его нашли лежащим на земле с гематомой на лбу. Мальчика пытались спасти, но не смогли. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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