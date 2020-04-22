В Новгородской области произошел пожар на пилораме

В Новгородской области произошел крупный пожар на частной пилораме. Площадь возгорания превысила 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Инцидент произошел в среду в деревне Пономарево Пестовского района. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. В тушении пожара принимали участие 17 человек и пять единиц техники. Причины происшествия еще предстоит установить специалистам.

Ранее региональное управление МЧС информировало, что с 6 апреля по 17 мая на территории всей Новгородской области действует особый противопожарный режим. В это время запрещен любой открытый огонь, в том числе в мангале и металлической бочке.