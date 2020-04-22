В Петербурге и Ленинградской области полицейские из Управления по вопросам миграции обходят общежития для рабочих, общаются с администраторами гостиниц и самими мигрантами. Цель поставлена глобальная: выявить все места массового проживания иностранных рабочих.

В Петербурге на постоянной основе трудятся 233 тысячи иностранцев. В Ленобласти в прошлом году было выдано порядка 62 тысяч патентов. Их оформили легальные мигранты, они платят налоги, и к ним, казалось бы, не должно возникать вопросов. Но они есть, и главный из них - где именно живут иностранные рабочие. В принципе, адрес проживания должен указываться в патенте. Но данные далеко не всегда корректные.

20 апреля сотрудники прокуратуры Невского района совместно с районным отделом полиции по делам миграции обнаружили очередную "резиновую" квартиру, где было зарегистрировано 126 человек. И это по большей части легальные мигранты, которые указали "резиновый" адрес в качестве места фактического проживания.

Другой пример прогремел на всю страну, когда в поселке Новосергиевка Ленинградской области нашли нелегальный хостел, у 123 постояльцев которого был обнаружен коронавирус. Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело, и расследование обещает быть интересным, ведь уже установлено, что все постояльцы легально трудились в России, а коттедж, где они проживали, официально числился обычным жилым домом, который был сдан в аренду организации. Но, по предварительным данным, он не был оформлен как гостиница или общежитие и 400 человек там жили фактически на птичьих правах.

Эксперты уверены: в городе и области нелегально трудятся около 300 тысяч мигрантов

А ведь помимо легальной иностранной рабочей силы, есть еще мигранты, которые живут в Петербурге и Ленобласти без всяких документов. По оценкам Виталия Шинкаренко, руководителя рабочей группы по миграции Ленинградской областной торгово-промышленной палаты, в двух регионах в теневой зоне трудятся порядка 300 тысяч человек.

Эксперты полагают, что в первую очередь искать нелегалов стоит в общежитиях для рабочих. В Петербурге их порядка двухсот. И это очень разные заведения. Есть общежития-гиганты на 500 мест, одно такое, например, расположено на Петергофском шоссе, 73, а есть совсем небольшие хостелы на 20-30 мест. Попадают в такие общежития по-разному. Иногда работодатель выкупает определенное количество мест для сотрудников, иногда бригада заселяется самостоятельно, принимают в общежития и одиночек. Наличие действующего патента администраторы таких общежитий при заселении не проверяют. Таким образом, в одном общежитии могут проживать как легальные мигранты, так и нелегальные.

Как говорит Алексей Чистяков, директор центра трудовых ресурсов комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, именно эти общежития для рабочих сейчас усиленно проверяют полицейские. Причем, удивительное дело, впервые в истории положение легальных и нелегальных мигрантов в Петербурге и Ленобласти фактически уравнялось.

В ходе рейдов полицейские не будут штрафовать нелегальных мигрантов, не будут направлять их в центр временного пребывания и уж тем более депортировать. Основная задача, что называется, - зафиксировать место проживания. Как говорят в комитете по межнациональным отношениям Петербурга, в связи с тем, что сейчас мигранты физически не могут пролонгировать срок действия документов, все визы и разрешения продлеваются до 15 июня автоматически.