В Петербурге количество заразившихся COVID-19 превысило 2 тысячи человек

В Петербурге за минувшие сутки выявлено 294 случая коронавирусной инфекции. Таким образом, в Северной столицы количество заразившихся COVID-19 преодолело психологическую отметку и сейчас составляет 2267 человек.

За минувшие сутки в Петербурге выздоровели 47 человек, всего от инфекции в городе излечились 327 пациентов.

14 пациентов скончались, причем, три смерти комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ подтвердила накануне.

По числу заболевших коронавирусной инфекцией Петербург находится на третьем месте после Москвы, где зафиксировано 31981 случаев COVID-19 и Московской области (6590 случаев).