В Петербурге отменили отключения горячей воды "на профилактику"

Петербуржцам в самоизоляции не придется мириться с традиционным двухнедельным отключением горячей воды "на профилактику". Все плановые работы на теплосетях приостановлены до окончания режима самоизоляции.

Сообщая об этом, в Смольном подчеркнули, что в нынешних условиях для горожан особенно важна бесперебойная работа снабжающих систем.

По данным генерального директора ГУП "ТЭК СПб" Ивана Болтенкова, специалисты предприятия работают в штатном режиме. Из девяти тысяч сотрудников полторы тысячи находятся на своих рабочих местах. Это оперативно-ремонтный и оперативно-технический персонал. Специалисты контролируют работу энергоисточников и теплосетей, в случае необходимости оперативно устраняют дефекты. Причем сейчас - даже с опережением нормативных сроков. Все работники обеспечены необходимыми средствами защиты.

Плановые работы, связанные с отключением теплоснабжения и горячей воды, проводиться пока не будут, подтвердил Болтенков.

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