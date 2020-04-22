В Петербурге владелец хостела выстрелил в свою сотрудницу

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 36-летний владелец хостела выстрелили в голову своей 18-летней сотруднице.

О нападении смогла сообщить сама потерпевшая, прибывший наряд полиции обнаружил в мини-отеле на Садовой улице вооруженного мужчину.

- Потерпевшая в тяжелом состоянии госпитализирована, - рассказали в главке. - В ходе обыска полицейскими изъяты два травматических пистолета и три охотничьих ружья.

По предварительной версии, мужчина находился под воздействием наркотиков. Сначала стрелявший был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составили два протокола об административных правонарушениях - мелкое хулиганство и "потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ". Позднее ГСУ СК РФ возбудило в отношении него уголовное дело за покушение на убийство. Подозреваемый взят под стражу.