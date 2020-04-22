В соцучреждения Петербурга поставляли опасные молочные продукты

В Северной столице правоохранительные органы проверят поставки молочных продуктов в социальные учреждения. Материалы для этого им переданы Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, которые выявили продукцию неизвестного происхождения.

Факт фальсификации данных ООО "Всеволожское Молоко", расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области, удалось выявить благодаря ФГИС "Меркурий".

- По заявленному в системе адресу нахождения данной компании фактически расположен жилой многоквартирный дом, - рассказали в управлении. - Также, согласно сведениям, полученным из ФГИС "Меркурий", компания "Всеволожское Молоко" оформила производственные ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на выпускаемую молочную продукцию объемом 74,4 тонны. Однако сырье для ее изготовления в адрес предприятия официально не поступало.

На основании этих данных был сделан вывод о том, что "продукция ООО "Всеволожское Молоко", в том числе творог и масло, изготавливалась из сырья неизвестного происхождения, то есть является потенциально небезопасной и недоброкачественной". Тем не менее, она поступала в одну из оптовых торговых компаний города, а оттуда в том числе и в социальные учреждения.

Сейчас компания-фальсификатор исключена из системы "Меркурий", что позволят предоставить дальнейшее поступление ее продукции к потребителям. Кроме того, свои меры будут приняты налоговой службой.