Виртуальные экскурсии позволят увидеть недоступные для посещения дворцы Северной столицы Традиционно 18 апреля отмечается Международный день памятников и достопримечательных мест.

Однако в этом году он прошел в особом режиме - специально к этому дню в Санкт-Петербурге на грифонов Банковского моста сотрудники городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) надели маски, чтобы привлечь внимание к хрупкости человеческой жизни и материальной культуры.

Кроме того, стало известно и о переносе старта проекта "Открытый город", в рамках которого вот уже много лет для горожан открываются двери дворцов и усадеб, в силу ряда причин закрытые для широкого посещения.

- В этом году по понятным причинам новый сезон проекта "Открытый город" не может существовать в том формате, в котором он существовал последние четыре года. Проект тоже запускается онлайн - заходите 18 апреля на сайт открытыйгород.рф и знакомьтесь с расписанием виртуальных экскурсий, - сообщил в своем обращении глава КГИОП Сергей Макаров. Если позволят условия, первые мероприятия "Открытого города" пройдут ко Дню города в конце мая, полагает эксперт.

Справка "РГ"

В Санкт-Петербурге всего около девяти тысяч объектов культурного наследия, но менее 30 процентов из них доступны жителям города. За три года работы проекта петербуржцы могли увидеть более 150 закрытых объектов.