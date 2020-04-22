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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Город в один клик

Виртуальные экскурсии позволят увидеть недоступные для посещения дворцы Северной столицы
Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 87(8141)
Виртуальные экскурсии позволят увидеть недоступные для посещения дворцы Северной столицы Традиционно 18 апреля отмечается Международный день памятников и достопримечательных мест.
Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП
Фото: Пресс-служба КГИОП

Однако в этом году он прошел в особом режиме - специально к этому дню в Санкт-Петербурге на грифонов Банковского моста сотрудники городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) надели маски, чтобы привлечь внимание к хрупкости человеческой жизни и материальной культуры.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Кроме того, стало известно и о переносе старта проекта "Открытый город", в рамках которого вот уже много лет для горожан открываются двери дворцов и усадеб, в силу ряда причин закрытые для широкого посещения.

- В этом году по понятным причинам новый сезон проекта "Открытый город" не может существовать в том формате, в котором он существовал последние четыре года. Проект тоже запускается онлайн - заходите 18 апреля на сайт открытыйгород.рф и знакомьтесь с расписанием виртуальных экскурсий, - сообщил в своем обращении глава КГИОП Сергей Макаров. Если позволят условия, первые мероприятия "Открытого города" пройдут ко Дню города в конце мая, полагает эксперт.

Справка "РГ"

В Санкт-Петербурге всего около девяти тысяч объектов культурного наследия, но менее 30 процентов из них доступны жителям города. За три года работы проекта петербуржцы могли увидеть более 150 закрытых объектов.

Культура Литература Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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