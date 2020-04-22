Волонтеры, борющиеся с наркотиками, помогут петербургским старикам

Волонтеры общественного движения "За мир без наркотиков" приняли участие во всероссийском проекте #Мывместе. Наряду с другими добровольцами они помогают людям старше 65 лет соблюдать самоизоляцию - ходят за них в магазины и аптеки, чтобы те могли оставаться дома.

Старики - это, конечно, совсем не тот контингент, с которым привыкли иметь дело борцы с наркотиками. Но недопонимания не возникает, и ребята полны воодушевления.

- У нашей семьи есть один знакомый, который как раз находится в группе риска, Николай Викторович. Когда началась вся эта ситуация с коронавирусом, я планировал позвонить ему и предложить обратится на горячую линию проекта. Но не успел, - рассказывает волонтер Роман. - Когда отправился на очередную заявку, был очень удивлен, встретив по указанному адресу того самого Николая Викторовича. Сам он был рад встрече и сказал, что меня ему Бог послал. За время проекта был у него уже два раза - доставлял продукты, выносил мусор.

- Заказ на горячую линию проекта сделал сосед Михаила Моисеевича, так как самому дедушке уже больше 90 лет, и он не умеет пользоваться телефоном, - делится своими впечатлениями Анна. - Меня предупредили, что пенсионер плохо слышит, так что стучать придется долго. Но он открыл практически сразу и был доволен, что я принесла ему продукты, очень благодарил. Мне удалось немного рассказать Михаилу Моисеевичу, как пользоваться мобильным телефоном, он внимательно слушал и охотно выполнял рекомендации (конечно, при этом я соблюдала все правила безопасности и держала дистанцию). Возможно, в следующий раз он сделает заявку самостоятельно. Приятно общаться с интеллигентными и мудрыми людьми в таком почтенном возрасте.

- Доводилось слышать, как некоторые добровольцы сетуют на то, что пожилые заявители бывают капризными и неприятными. Нам, наверное, везет - попадаются исключительно добродушные, милые, очень благодарные за помощь дедушки и бабушки. Многие настолько не привыкли к помощи и заботе, что даже простые действия волонтеров вызывают у них слезы радости, - говорит представитель движения "За мир без наркотиков" Ганна Морозова. - Невероятно радостно, когда 90-летний дедушка и 20-летний юноша общаются друг с другом с неподдельным интересом. И то что между ними два поколения, им совершенно не мешает. А ведь в обычной жизни они бы не встретились - у них просто не было поводов узнать друг о друге. Вы знаете, это тот самый случай, когда "не было бы счастья, но несчастье помогло". Пришедшая беда сплотила людей. Стерла возрастные и прочие барьеры. Как ведь бывает. Мы, может, и хотели бы творить добро, но бежим, торопимся и просто не знаем, что за человеку за соседней дверью плохо, а мы могли бы ему легко помочь, сделав малость - да хотя бы сходив в магазин. Сейчас это все становится очевидным. Спасибо организаторам проекта #Мывместе за возможность поддержать старшее поколение в сложной ситуации. Теперь они знают, что в городе много добрых и отзывчивых молодых людей, готовых прийти на помощь в трудную минуту. Я уверена, что после окончания пандемии этот проект получит продолжение. У кого-то появятся "свои" старики, которых они будут продолжать опекать и дальше. А кто-то увидит, что помогать - легко и приятно, надо только остановиться и оглядеться. Наверняка кому-то именно сейчас очень нужна наша поддержка.

Кстати

Согласно оперативной сводке Смольного, петербургские волонтеры проекта #Мывместе выполнили 9085 заявок горожан старше 65 лет.

Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.