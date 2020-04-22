Учебный год для девяти- и одиннадцатиклассников Севастополя по большинству предметов завершится уже 24 апреля. Занятия в дистанционном формате продолжатся только по тем дисциплинам, которые предстоит сдавать на ОГЭ или ЕГЭ. Пока старшеклассники изучают задания в интернете, родители переживают, что экзамены могут отложить до сентября или вовсе отменить. Корреспондент "РГ" узнала, как ученики выпускных классов готовятся к государственной итоговой аттестации в период самоизоляции и какие сюрпризы ждут их на экзаменах в этом году.

Больше классов

Министерство просвещения России уже объявило: отменять ЕГЭ в 2020 году не будут, как и менять форму проведения экзамена. Однако сроки сдачи сдвигаются. "Досрочники" сдадут ЕГЭ вместе с "основной волной", которая пройдет 8-26 июня - на две недели позже, чем первоначально планировали. Даты могут снова перенести, это будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

На ОГЭ будут послабления: девятиклассники сдадут только два обязательных экзамена по математике и русскому языку, а два экзамена по выбору отменяются. Итоговая аттестация девятиклассников состоится в период с 8 июня по 31 июля, а конкретные даты экзаменов регионы смогут назначать самостоятельно.

В департаменте образования Севастополя "РГ" сообщили, что в этом году ЕГЭ будут сдавать 2820 одиннадцатиклассников, а ОГЭ - 4572 девятиклассника.

Как рассказал замдиректора Регионального центра информатизации и оценки качества образования (РЦИОКО) Севастополя Евгений Рагоньян, количество сдающих экзамены увеличивается, поэтому в этом году открыты два новых пункта сдачи ГИА.

- Добавили пункты в 24-й гимназии и Инженерной школе. Всего экзамены пройдут в 20 пунктах, 12 из которых оборудованы системой видеонаблюдения, - говорит Рагоньян.

Еще одно новшество этого года - экзаменационные работы 11-классников будут впервые сканировать прямо в аудитории. Сканерами оборудованы около 200 аудиторий в 11 пунктах сдачи ЕГЭ в Севастополе.

- В прошлом году бланки сканировали в штабе, который располагался в отдельном помещении школы, - объясняет Евгений Рагоньян. - В этом году тут же, под камерами, бланки зашифруют и в электронном виде передадут в региональный центр обработки. Исключается возможность подменить работу, пока ее несут из аудитории в штаб.

По его словам, количество аудиторий рассчитано на проведение самых массовых экзаменов, без которых выпускники не получат аттестат, - русского языка и математики. Если по эпидемиологическим предписаниям потребуется сократить количество учеников в одном классе, рассадить детей подальше друг от друга, то Для ОГЭ можно задействовать больше аудиторий. Но с ЕГЭ будут сложности - экзамен должен проходить под видеонаблюдением.

- Деньги на установку камер выделяются заранее, - говорит замдиректора РЦИОКО. - Возможно, детей разделят на потоки: часть сдает сегодня, а часть - завтра. В любом случае, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Никто не станет рисковать здоровьем детей. Если ситуация не изменится, начало экзаменов перенесут еще. И, соответственно, будут передвинуты по времени приемные кампании в вузы.

Сеть в помощь

Отличительная черта ГИА-2020 в том, что большинство учеников готовятся к экзаменам самостоятельно. Подготовительные курсы, занятия с репетиторами поставлены на паузу. С математикой и русским языком помогают школьные учителя, а предметы по выбору в основном остаются на самоподготовке.

- С началом карантина я перестал ходить к репетитору по химии, - рассказывает Никита, ученик севастопольской школы N32. - Заниматься по видеосвязи оказалось невозможно из-за проблем с интернетом. Поэтому сам изучаю материал, использую бесплатные видеоуроки, подписался на группу в соцсети, где выкладывают решения.

- В нашей школе были бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ от Севастопольского госуниверситета: физика, математика и русский язык, - рассказывает 11-классник из школы N49 Константин. - Но сейчас занятия прекратились. Больше всего жалею о физике, было очень полезно.

Как рассказали "РГ" в СевГУ, проект "Университетские классы" работал в 11 школах города. Проводились занятия по математике, физике, химии, информатике, обществознанию, русскому языку и литературе.

- Из-за эпидемиологической обстановки занятия приостановлены, - рассказала куратор проекта, доцент кафедры "Физика" СевГУ Ольга Рогова. - Однако большая часть материала детям уже выдана, оставалось заниматься около месяца. Если ситуация не изменится, мы отработаем остававшееся в консультативном режиме в конце учебного года.

Рисунок онлайн

На онлайн-формат стараются перестроиться репетиторы и преподаватели подготовительных курсов. Чтобы ученики смогли "посещать" подготовительные курсы дистанционно, родители должны подписать письменное согласие, рассказали в СевГУ. На курсы в этом году записались 400 слушателей, но теперь их число может сократиться - не всем подходят занятия онлайн.

- Начались занятия на курсах через программу Discord, - говорит 11-классница София. - Учитель выводит слайды на экран, объясняет, задает вопросы, а мы можем отвечать голосовыми сообщениями. Это не очень удобно, надо и смотреть на экран, и успевать все записывать, а в классе нам выдавали распечатки. Приходится четыре часа сидеть за ноутбуком, это тяжело. Я продолжу так заниматься русским языком, а от обществознания думаю отказаться.

Кроме этого, возникла заминка с подготовкой к творческим экзаменам, которые вузы принимают самостоятельно. Например, чтобы поступить на специальности "архитектура" и "дизайн" в СевГУ, требуется выполнить рисунок с элементами черчения.

- Наши преподаватели наладили вебинары, - говорит директор Института развития города Севастопольского госуниверситета Иван Кусов. - Записывают на видео композицию, которую дети должны нарисовать. Они выполняют задание, отправляют фотографии работ, а затем следуют онлайн-консультации по каждой работе. Как только разрешат, мы по возможности наверстаем все пропуски очными занятиями.

Но не только подготовка к ГИА перешла в режим онлайн. С 6 апреля к ней добавилось дистанционное обучение в школах. Старшеклассники говорят: задания появлялись в большом количестве на "Яклассе" и сайте школы, за один день требовалось законспектировать параграфы по нескольким предметам, выполнить тесты.

Департамент образования Севастополя принял во внимание резко возросшую нагрузку на школьников в сети и пересмотрел требования к дистанционному обучению.

На что обратить внимание при самоподготовке к ГИА

Маргарита Печерская, педагог-психолог гимназии N5 г. Севастополя:

Школьникам и их родителям я советую любую информацию, которая касается переноса экзаменов из-за карантинных мер, получать только из официальных источников: на сайтах местных органов власти, Минпросвещения РФ, Рособрнадзора. В интернете появляется очень много ненужной и непроверенной информации.

Важно придерживаться режима дня. У детей появилась возможность высыпаться, но при этом лучше раньше ложиться спать и раньше вставать. Нужно распределить время на подготовку, составить план занятий, решить, на каких предметах сконцентрироваться. Родителям надо помочь детям определиться с выбором вуза и специальности. Когда есть определенность, ученик знает, куда двигаться, ему легче готовиться.

Выделить время на досуг. Читать книги, смотреть фильмы, заниматься любимым хобби, общаться. Важно поддерживать обратную связь с педагогом и одноклассниками - отправлять работы, решения, обмениваться комментариями.

Придерживаться правильного сбалансированного питания, не злоупотреблять вредными продуктами, пить больше воды, добавить в рацион овощи и фрукты, витамины.

Следить за физической нагрузкой. Школьники сейчас фактически все время проводят за компьютером. Поэтому очень важно делать зарядку, физические упражнения. Если есть возможность - пройтись немного вокруг дома, подышать свежим воздухом, пусть это будет короткая прогулка, но она очень важна.

Тем временем

2019-2020 учебный год в Севастополе завершится 20 мая. Аттестацию 9- и 11-классников школы должны провести до 24 апреля 2020 года по всем предметам, кроме русского языка, математики и экзамена ЕГЭ по выбору. Ученики 1-8 и 10 классов продолжат образование в дистанционном формате, за исключением нескольких предметов (физкультуры, технологии, ИЗО и других), по которым годовые оценки выставят до 24 апреля. При этом школы должны скорректировать учебные планы и сократить время учебы при дистанционном обучении, минимизировать обращение к online-сервисам, отменить домашние задания, если школьники самостоятельно изучали материал, часть программы перенести на будущий год.

Комментарий

Департамент образования и науки Севастополя:

"В сложившихся условиях на первое место выходит самоподготовка школьников к ОГЭ и ЕГЭ. Для этого есть масса ресурсов: банк заданий на сайте ФИПИ, видеоконсультации на канале Рособрнадзора в YouTube, сайт Российской электронной школы, трансляции в сообществе Минпросвещения РФ ВКонтакте. Школьные учителя должны быть доступны для консультаций по сложным вопросам".