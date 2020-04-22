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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Последнее задание майора Фейхоо

Крымчане сберегли память об испанцах, помогавших местным партизанам
Текст: Галия Шакирова (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 88(8142)
Спустя 76 лет после полного освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков в истории крымского партизанского движения остается немало белых пятен. Одно из них - судьбы около двух тысяч испанских добровольцев. Имена многих героев можно найти лишь в архивах, а ведь свободу чужой родины эти люди отстаивали как свою собственную. Некоторые навсегда остались лежать в крымской земле.
Хоакин Фейхоо Фернандес перед эмиграцией в Советский Союз. Фото: Из архива семьи Фейхоо. Хоакин Фейхоо Фернандес перед эмиграцией в Советский Союз. Фото: Из архива семьи Фейхоо.
Хоакин Фейхоо Фернандес перед эмиграцией в Советский Союз. Фото: Из архива семьи Фейхоо.

Хоакин Фейхоо Фернандес оказался в Советском Союзе в 1939-м году, как и многие его земляки, не поддержавшие режим генерала Франко.

- Они не раз предлагали свою помощь Советскому Союзу, просились на фронт и даже написали письмо Сталину. Но только в 1942-м их направили на Кавказ и в Крым для помощи местным партизанам, - рассказал "РГ" учредитель АНО "Крымский центр истории и культуры" Константин Попов. - Их было около двух тысяч, несколько групп. Во главе второй был Фейхоо Хоакин Фернандес, которого партизаны знали под фамилией "Федоров". Во время заброски 6 марта 1943 года по невыясненной причине он прыгнул первым и раньше положенного времени. Есть версия, что испанец неверно понял команду, приняв "приготовиться" за приказ прыгать.

Фото: Владимир Пасякин/РГ
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После приземления на вершину Голый шпиль за Чатырдагом он добрался до села Тавель (ныне Краснолесье), где обратился к местной жительнице. Она его приютила, но доложила местным карателям. Предатели окружили дом. Майор не сдался и последнюю пулю оставил себе.

- Фейхоо тайно похоронили в сельском парке, - продолжает Попов. - В 1969-м году останки испанского воина перенесли на местное кладбище и захоронили с почестями.

Об этой трагической истории мой собеседник, уже много лет изучающий историю края и вместе с единомышленниками приводящий в порядок памятники крымским партизанам, узнал лишь год назад.

- Мы любим гулять по партизанским местам, - рассказал Константин. - Интересно бывать там, где разворачивались судьбоносные для Крыма события. В прошлом году во время одного из таких походов мой друг вскользь рассказал об этом испанце. Подробностей он не знал. А через некоторое время через историка Александра Колпакиди со мной связалась внучка майора Фейхоо Марианна, живущая в Москве. Она попросила привести захоронение в надлежащий вид.

Как оказалось, родственники испанского добровольца не раз обращались с подобными просьбами еще к украинским властям. Но они остались без ответа.

В 1969 году останки испанского война с почестями перенесли на местное кладбище. Фото: Из архива семьи Фейхоо.

- Между тем захоронение действительно нуждается в благоустройстве, - считает Попов. - Могила охраняется государством и стоит на учете в комитете по охране культурного наследия. За захоронением по мере сил и возможностей ухаживают местные жители, которые помнят этого испанца: ограда покрашена, побелена. Но могиле 50 лет, от времени треснула опалубка, плита начала шататься. Люди хотят починить, но процедура восстановления воинских захоронений и памятников очень долгая и сложная: ремонт мемориала могут приравнять к вандализму.

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Энтузиасты разработали проект реконструкции захоронения, который согласовали с родственниками. Договорились и с администрацией сельского поселения, и с крымским Госкомнаследия. Планировалось завершить все работы ко Дню Победы. Но вмешался коронавирус.

- К 9 Мая должны были приехать родственники майора. В селе их ждали. Сельчане принимают испанца как своего, поэтому по мере сил и ухаживают за его могилой. Но теперь все в подвешенном состоянии, - разводит руками Попов.

Внучка "майора Федорова" Марианна Фейхоо подтвердила "РГ", что ее семья действительно собиралась посетить полуостров и могилу своего предка.

Фото: Геннадий Григорьев
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- Мы хотели привезти мою тетю и отца, детей майора Фейхоо. Но из-за известных событий в мае уже точно не получится, - констатировала Марианна. - У дедушки было пятеро детей. Двое погибли во время войны. Трое - мой папа, тетя и дядя - сейчас живут в Барселоне. Им уже за 80, и это, как вы понимаете, группа риска. Если все закончится хорошо, возможно, получится приехать осенью. У них уже такой возраст, когда время особенно дорого.

Из-за эпидемии отменен и международный фестиваль "Великое русское слово", на котором Попов должен был выступить с докладом об испанцах, сражавшихся вместе с крымскими партизанами против фашизма. Но энтузиасты продолжают собирать информацию. Поддержку и помощь при обращении в госархив пообещал сенатор Совета Федерации РФ от Севастополя вице-адмирал Валерий Куликов.

Могила майора Фейхоо в Краснолесье. Фото: Архив семьи Фейхоо

- Мы хотим восстановить историческую справедливость и воздать почести испанским войнам-интернационалистам, - говорит он. - Они действительно внесли большой вклад в освобождение Крыма. До появления испанцев крымские партизаны из-за неорганизованности, неслаженности действий, да и просто из-за неопытности несли большие потери. Испанские инструкторы, уже имевшие опыт диверсионной войны, передавали его крымчанам. Они готовили наших ребят к вылазкам, учили подкладывать мины под рельсы. Но об их роли, да и о них самих практически никто не знает. Кроме могилы майора Фейхоо, есть еще захоронение испанцев "шубинской" группы в селе Шубино Нижнегорского района. И, пожалуй, все. Что стало с испанцами из первой группы, неизвестно. Останки добровольцев с "испанских полян" (район реки Бурульчи), которые приняли бой вместе с партизанами, также не найдены. Мы хотим узнать их имена и прояснить их судьбы.

Прямая речь

Хоакин Фейхоо Фернандес, сын майора "Федорова":

- Когда генерал Франко поднял мятеж, и в Испании началась гражданская война, мой отец встал на сторону республиканцев. Он не был профессиональным военным - работал в угольной шахте крепежным мастером, но всецело разделял коммунистические идеи, был членом компартии и во время войны стал командиром 24-й бригады народной милиции. После поражения республиканцев те, кто не смирился, пустились в эмиграцию - в Мексику, Францию, Америку. Наша семья оказалась во Франции, где, как и многие, попала в лагерь для беженцев. В 1939-м году отец вместе с другими республиканцами эмигрировал в Советский Союз, а позднее благодаря международному Красному Кресту мы смогли воссоединиться. Он поступил в Высшую военную академию им. Фрунзе. Когда началась война, вуз эвакуировали в Ташкент. Мы целый месяц ехали в вагоне-теплушке. Окончить академию отец так и не успел. Но при поступлении получил звание майора Советской армии и попросился добровольцем на фронт.

Фото: Черноморский флот
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Мне тогда было три года, и я помню всего несколько ярких моментов. Например, когда провожали отца, под столом бегали кролики. Их купили, чтобы приготовить прощальный обед. Сначала, в 1942-м, отец оказался на Кавказе, в Тбилиси. Есть его медаль "За оборону Кавказа", учрежденную в мае 1944-го года. Она единственная - видимо, мою маму решили утешить уже после войны. Она хранила эту медаль с отцовскими фронтовыми письмами. И я точно помню штемпель на письмах - "Тбилиси, стадион "Динамо".

А потом, в 1943-м, их перебросили в Крым, где отец погиб в 37 лет. Могилу в лесу нашли уже в конце 1960-х годов пионеры из "Красных следопытов". С нашей семьей связался заместитель начальника партизанского движения в Крыму полковник Георгий Северский. Мама и сестра ездили в Крым, чтобы опознать останки. Когда отец бежал из испанской тюрьмы, по нему стреляли и ранили в ногу. Так и узнали, по простреленной кости.

Справка "РГ"

В первые две испанские группы инструкторов для местных партизан, переброшенных в Крым, входили 10 человек. Еще минимум семь - в так называемую шубинскую. Ее участники, диверсанты-разведчики, в партизанской борьбе и боевых действиях на оккупированной территории не участвовали и были уничтожены сразу после приземления 14 марта 1943 года в районе села Шубино-Байгоджа в юго-восточном Крыму.

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