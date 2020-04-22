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22.04.2020 15:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани 112 казаков отправили на обсервацию после поездки в Москву

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодар)

Более 100 служивых Кубанского казачьего войска накануне вернулись в Краснодарский край из Москвы, где участвовали в подготовке к Параду, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Егор Еремов/РИА Новости
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Как сообщили в оперативном штабе региона, они принимали участие в репетициях на Красной площади с конца февраля. Но после того, как стало известно, что юбилейные мероприятия перенесут из-за угрозы распространения коронавируса, казаков централизованно доставили на Кубань. Заболевших среди них нет, служивые все время находились под медицинским контролем.

Однако, согласно постановлению губернатора края, все приезжающие из Москвы на Кубань должны быть обязательно отправлены на 14-дневную обсервацию под наблюдение врачей. Распространяется действие документы и на жителей региона, выезжавших из него. Поэтому всем 112 казакам ближайшие две недели предстоит провести в краевом пансионате "Высокий берег" в Анапе.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19 Казачество в России

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