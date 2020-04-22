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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Кубани выманили у полицейских 500 тысяч рублей

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Туапсе перед судом предстанут двое 31-летних жителя Новороссийска. Они обвиняются в двух эпизодах "вымогательства" денег у сотрудников полиции и подаче "заведомо ложных показаний", сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: istock
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По данным следствия, утром 21 октября 2017 года один из фигурантов позвонил в дежурную часть полиции Абинска, назвался чужим именем и сообщил о том, что вблизи школы № 1 припаркован подозрительный автомобиль. В это время его сообщник находился в салоне и притворялся глубоко спящим якобы от лишнего горячительного. При этом в машине было установлено видеонаблюдение. Когда прибывшие полицейские начали осматривать автомобиль, мужчина "проснулся" и объяснил свое нахождение. Правоохранители уехали, однако в тот же вечер напарники потребовали у командира взвода 300 тысяч рублей и заявили, что владеют видеозаписью, на которой запечатлено, как якобы полицейский украл из их машины деньги.

Аналогичную схему мужчины провернули несколькими днями позже, 24 октября 2017 года, позвонив в дежурную часть ОМВД по Туапсинскому району. В этот раз на автовокзале поселка Джубга они получили от полицейских 200 тысяч рублей.

- В ходе предварительного следствия мужчина, проходивший в качестве потерпевшего, дал заведомо ложные показания по уголовному делу о хищении у него денег в сумме 200 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону. - Обвиняемые были заключены под стражу. Сейчас дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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