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22.04.2020 14:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани принудительно госпитализированы 10 человек с COVID-19

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Кубани по решению суда принудительной госпитализации подвергнуты десять человек. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

По информации ведомства, в период действия ограничительных мероприятий по COVID-19 в Динской, Выселковский, Кореновский, Туапсинский районные суды и в Туапсинский городской суд края поступило 13 дел од административных исках Роспотребнадзора.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Их фигурантами стали 15 граждан, которых в связи с обнаружением РНК 2019-nCoV обязывали лечь в больницу. Пять из них дали согласие на госпитализацию до судебного заседания, остальные 10 граждан подвернуты госпитализации в принудительном порядке.

А накануне реализацию мер по предупреждению распространения коронавируса обсудили на заседании оперативного штаба в администрации края. Сейчас территорию населенных пунктов края патрулируют 1177 мобильных отрядов самоконтроля (МОС). К этой работе привлечено 6508 полицейских, сотрудников органов местного самоуправления, Росгвардии, казаков и общественников. Однако, как было отмечено, количество не всегда значит качество: интернет полон видео, где люди гуляют на улицах, возле рек.

- Если уровень самоизоляции не растет, а количество отрядов растет, такая работа не нужна, - заявил  на заседании оперативного штаба губернатор Кубани. Он поставил задачу главам муниципалитетов отрегулировать эту работу и к следующему заседанию оперативного штаба представить реальное соотношение количества отрядов и качества самоизоляции. Неукоснительное соблюдение введенных ограничительных мер он назвал одним из основных факторов недопущения роста эпидемии.

Кстати

Постановлением Главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю "Об организации дополнительных мер по снижению рисков распространения COVID-19 в Краснодарском крае" определено, что при подозрении у пациента новой коронавирусной инфекции  необходимо обеспечить его незамедлительный перевод в инфекционный стационар для проведения комплекса противоэпидемиологических мероприятий. Отказ пациента от добровольной госпитализации служит основанием для обращения в суд.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

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