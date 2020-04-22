Пять новых заболевших коронавирусом выявлено в Крыму за сутки

За минувшие сутки в Крыму выявлено три новых очага коронавирусной инфекцией, а общее количество зараженных увеличилось за сутки на пять - до 51. Об этом на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Двое больных выявлены в предыдущем очаге инфекции в Красногвардейском районе Крыма. Один человек из Бахчисарайского района с диагнозом пневмония был помещен в Железнодорожную больницу Симферополя, - уточнил Аксенов. - Остальные - это Сакский и Джанкойский районы.

По словам главы Крыма, во всех случаях продолжается эпидемиологическое расследование, и количество вновь выявленных зараженных может возрасти. Известно, что заболевшие недавно вернулись из Москвы.

- В одном случае было массовое собрание людей в связи с похоронами, в другом случае - день рождения, - рассказал Аксенов. - Надо быть готовыми к тому, что больных в этих очагах будет больше.

В связи с новыми случаями 111 контактных лиц уже помещены под медицинское наблюдение.

- Медицинский персонал железнодорожной больницы, контактировавший с зараженным COVID-19, помещен в обсерватор, больные, которые с ним находились, переведены в специальное крыло 7-й городской больницы Симферополя, - рассказала глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По данным минздрава Крыма, сегодня в республике 51 человек заражен коронавирусной инфекцией. 23 из них вылечились и выписаны, 28 - проходят курс лечения. Тяжелых больных среди них нет. Под медицинским наблюдением находятся 1312 человек. Из них 1191 под динамическим наблюдением на дому.