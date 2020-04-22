Утверждена программа социально-экономического развития Адыгеи

Правительство РФ утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Адыгеи на 2020-2024 годы. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Глава Адыгеи подчеркнул особую значимость для региона принятия данной программы. Сегодня в ходе планерного совещания Мурат Кумпилов поставил задачи перед членами Кабмина по выполнению программы в полном объеме.

"Индивидуальная программа является дополнительным существенным инструментом для ускоренного социально-экономического развития республики и улучшения инвестиционного климата в регионе", - отметил Мурат Кумпилов.

В документе представлена аналитическая информация о результатах социально-экономического развития региона, указаны сдерживающие факторы, а также преимущества, потенциал Адыгеи и положительные тенденции. В частности, за последние несколько лет в республике увеличились темпы роста объемов промышленного производства, сферы строительства, потребительского спроса, инвестиций.

Для более динамичного развития Адыгеи в программе учтены основные потребности региона. К их числу относится энергодефицит. Поэтому мероприятия программы развития энергетической инфраструктуры позволят создать условия для технологического присоединения объектов социальной сферы и жилищного строительства, увеличат конкурентные преимущества Республики Адыгея по привлечению на свою территорию инвесторов.

Также в программе запланированы шаги по развитию транспортной инфраструктуры, созданию привлекательных условий для развития малого и среднего предпринимательства, промышленной зоны "Яблоновская" с преференциями для бизнеса, а также по увеличению грантовой поддержки аграриев, субъектов МПС, использованию механизмов льготного кредитования.

Реализация инвестиционных проектов в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, туризма позволит создать новые рабочие места, условия для развития экономики и повышения потребительской способности населения.

Ряд мероприятий направлен на повышение уровня обеспеченности населения услугами здравоохранения, культуры и спорта за счет развития социальной инфраструктуры. Предусмотрены комплексные меры по снижению уровня бедности и повышению качества жизни населения.

Для реализации мероприятий индивидуальной программы в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону будет выделено 5 миллиардов рублей.

"Федеральный центр предоставляет нам возможности для развития региона по всем ключевым направлениям деятельности. Наша задача - эффективно реализовать весь план мероприятий, достичь целевых показателей. Убежден, что при дальнейшем взаимодействии с федеральным центром эта работа даст серьезный стимул как для роста экономики региона, так и для решения социальных задач, позволит улучшить качество жизни людей", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

При разработке программы регион активно сотрудничал с министерством сельского хозяйства России и его руководителем Дмитрием Патрушевым, являющимся куратором республики, а также другими федеральными министрами.

В ходе планерного совещания отдельно были рассмотрены вопросы реализации национальных проектов. Глава республики отметил, что, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии, выполнение нацпроектов остается приоритетной задачей. Мурат Кумпилов поручил актуализировать все текущие мероприятия и принять меры по своевременному их выполнению. В первую очередь это касается социальных проектов, а также строительства значимых для региона объектов.