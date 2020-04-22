В Крыму будут останавливать все машины с номерами других регионов

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил МВД останавливать все машины с кодами других регионов РФ для проверки целей их поездки. Такое поручение он озвучил на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

- Дайте поручение ГИБДД: пусть проверяют все автомобили с номерами не крымской регистрации, - обратился Аксенов к заместителю начальника полиции Крыма Александру Смаглину. - Пусть останавливают и выясняют, откуда приехал, с какой целью, где остановился.

Такое поручение дано в связи с тем, что большинство заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму либо вернулись домой из-за рубежа, либо приехали на полуостров из других регионов. Кроме того, по данным полиции, выявлены факты недобросовестного заполнения анкет с личными данными гражданами, въезжающими в Крым. С 20 апреля в Крыму началась тотальная проверка мест пребывания и соблюдения режима самоизоляции въехавшими в республику гражданами.

- Из 3776 человек мы проверили 1100, - сообщил Александр Смаглин. - К сожалению, часть лиц мы не смогли найти по тем данным, которые указаны в анкетах.

При проверке выяснилось, что адреса заполнены неразборчиво. В этой связи полиция усилит количество патрулей на улицах населенных пунктов, которые указаны анкетах с нечитаемыми адресами. Это Ялта, Черноморский, Сакский и Ленинский районы.

- Будем устанавливать нахождение этих людей с помощью патрулей, - уточнил Александр Смаглин.

За минувшие сутки через Крымский мост в республику въехало 1742 автомобиля и выехало 2018 машин. 28 транспортных средств на полуостров не пропустили и 17 - не выпустили.

За истекшие сутки количество заболевших COVID-19 в Крыму увеличилось на пять человек. Известно, что носители инфекционно болезни недавно вернулись в Крым из Москвы. Общее число зараженных коронавирусом на полуострове превысило 50 человек.