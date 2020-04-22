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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму объявлен в розыск пропавший замглавы департамента культуры Москвы

Текст: Илья Изотов
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Крымская полиция и добровольческий поисковый спасательный отряд "МоскваСпас" объявили в розыск 47-летнего заместителя руководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, который приехал в Ялту в конце марта и с тех пор не выходил на связь.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- По предварительным данным, разыскиваемый прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси и больше на связь не выходил, - сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по РК. - Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления местонахождения гражданина. Проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

По данным поисковиков, Леонид Ошарин отправился из Москвы в Ялту еще 26 марта. И последний раз его видели в Ялте 30 марта. Родственники встревожились лишь 18 апреля и обратились за помощью в полицию. В моргах и больницах похожих не Ошарина людей не нашли.

Ошарин был назначен на должность заместителя руководителя департамента культуры Москвы в 2018 году. До этого он был руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ. С 2011-го по 2018 год - директором Московского академического театра им.Маяковского. Женат, имеет трое детей.

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