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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В изоляции, но не в одиночестве

В Крыму волонтеры будут приносить пожилым газеты вместе с продуктами
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 88(8142)
В Крыму, как и в других регионах РФ, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки гражданам старше 65 лет запретили выходить из дома. Одиноким пенсионерам волонтеры привозят продукты и лекарства. А теперь еще - и "Российскую газету", бесплатно.
Чаще всего пенсионеры просят волонтеров съездить в аптеку или за продуктами. Фото: Юлия Суконкина/РГ Чаще всего пенсионеры просят волонтеров съездить в аптеку или за продуктами. Фото: Юлия Суконкина/РГ
Чаще всего пенсионеры просят волонтеров съездить в аптеку или за продуктами. Фото: Юлия Суконкина/РГ

Дождливым апрельским утром в штабе волонтеров многолюдно. Все прибывшие проходят в кабинет, там обрабатывают руки антисептиком, измеряют температуру и фиксируют данные в журнале. Затем ежедневный инструктаж - напоминание о соблюдении мер безопасности при посещении пожилых людей.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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"Сегодня заявок немного, может, перед праздником люди запаслись продуктами или думают, что если в республике выходной день, то и мы не работаем", - говорят в штабе.

Елена Тищенко с подругой стали волонтерами две недели назад и теперь каждое утро приезжают в штаб, берут заявки от пожилых людей и на своем авто ездят за продуктами и лекарствами.

- Я работаю в индустрии красоты - мастер маникюра. Сейчас работу приостановили, я решила не сидеть дома, а заняться благим делом, - рассказывает Елена.

По ее словам, на выполнение одной заявки уходит от часа до двух. В основном люди просят съездить в поликлинику за рецептом, а потом в аптеку, а также за продуктами. Едем вместе с ними на улицу Самокиша к Софии Леонтьевне. Бабушка приглашает нас зайти в квартиру, но по инструкции не положено - девушки отказываются. Женщина отдает список и деньги, просит купить ей фрукты, кефир, творог, молоко, сыр, рыбу. Волонтеры отправляются в ближайший супермаркет, покупают все необходимое и возвращаются через 15 минут. София Леонтьевна благодарит девушек за помощь и радуется свежей газете: будет теперь что почитать.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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В республике штаб по поддержке и координации помощи людям преклонного возраста открыли в Симферополе на базе ресурсного центра поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Добровольцы - представители студенческих отрядов, студенческого корпуса спасателей, волонтеры-медики, члены всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", НКО "Добро мира - волонтеры Крыма", молодежь ОНФ и простые горожане. Всего более тысячи человек разного возраста и рода деятельности, их объединило желание помочь ближнему.

- Пять человек на связи круглосуточно, все семь дней в неделю. Люди звонят со всей России, они беспокоятся о своих близких, которые живут в Крыму и просят помочь им, - рассказывает руководитель штаба Артем Малов.

В день на горячую линию штаба поступает в среднем 280 звонков. Это и консультации по разным вопросам, и заявки на доставку продуктов. Просьбы о помощи приходят со всех уголков Крыма - из Ялты, Алушты, Феодосии, Красноперекопска, Армянска, Джанкоя, Евпатории, Джанкойского и Бахчисарайского районов.

Фото: Пресс-служба ОНФ по Республике Крым
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За все время работы штаба поступило 11 тысяч звонков, уже сделано 3800 выездов.

В штабе напомнили пожилым гражданам о том, что не стоит открывать двери незнакомым людям, добровольцы приходят только после предварительного звонка и согласования времени. Зарегистрированные в штабе волонтеры получают бейджи с ФИО и номером телефона штаба.

Контакты

8 (800) 200-34-11 - телефон горячей линии #МыВместе помощи пожилым и маломобильным гражданам.

Крымский штаб: +7 (978) 910-50-22; +7 (978) 910-50-44.

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