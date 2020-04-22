В районе Феодосии в море пропал подводный охотник

В Крыму в Черном море в районе Феодосии второй день ведутся поиски пропавшего подводного охотника.

По данным МЧС, утром 21 апреля в службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории бухты Двухъякорная близ Орджоникидзе во время подводной охоты пропал мужчина. К месту происшествия сразу же выехали пятеро сотрудников аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".

- Водолазной группой было обследовано дно акватории бухты Двухъякорная площадью около 60 тысяч квадратных метров, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Спасатели на катере также обследовали все близлежащие бухты. Сегодня поиск пропавшего продолжился.