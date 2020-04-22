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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В районе Феодосии в море пропал подводный охотник

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым

В Крыму в Черном море в районе Феодосии второй день ведутся поиски пропавшего подводного охотника.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
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По данным МЧС, утром 21 апреля в службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории бухты Двухъякорная близ Орджоникидзе во время подводной охоты пропал мужчина. К месту происшествия сразу же выехали пятеро сотрудников аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".

- Водолазной группой было обследовано дно акватории бухты Двухъякорная площадью около 60 тысяч квадратных метров, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Спасатели на катере также обследовали все близлежащие бухты. Сегодня поиск пропавшего продолжился.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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