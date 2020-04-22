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22.04.2020 10:36
Проект: В регионах

Пираты без наказания

Почему похитители нефти из трубопроводов зачастую получают в судах чисто символические сроки
Текст: Роксана Бакуменко
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 88(8142)
За хищение нефти из трубопроводов в законодательстве наказания предусмотрены самые разные - начиная со штрафа и условного срока и кончая лишением свободы до десяти лет. Какой же вердикт вынесет Фемида в очередном деле пиратов, ворующих ценное сырье?
Идет демонтаж очередной незаконной врезки в нефтепровод. Фото: Олег Сергеев Идет демонтаж очередной незаконной врезки в нефтепровод. Фото: Олег Сергеев
Идет демонтаж очередной незаконной врезки в нефтепровод. Фото: Олег Сергеев

Его фигурантами на этот раз стали три жителя Краснодарского края, которые пытались сделать врезку в магистральный нефтепровод на окраине районного села Белая Глина. И преступным намерениям помешали правоохранительные органы. Расследование уголовного дела завершено, теперь слово за судом.

Воровство из нефтепроводов приносит колоссальные убытки отрасли. В исследовании Института развития технологий ТЭК отмечается, что потери от контрафактного топлива оцениваются в громадные суммы. А ведь нелегальный оборот в таком объеме просто не под силу организовать случайным людям - организацией этого "бизнеса" занимаются крупные криминальные группировки.

Но вернемся к уголовному делу в Белой Глине. Похитители к криминальной врезке здесь готовились тщательно - в колодце была обнаружена портативная установка с 30 металлическими штангами. А недалеко от места преступления, на производственной базе, оперативники нашли солидный технический арсенал: портативную установку горизонтального направленного бурения, специальные приспо­соб­ления для несанкционированной врезки, цепной траншеекопатель, то есть злоумышленники тщательно спланировали хранение и сбыт большого объема похищенной нефти.

Преступный умысел налицо, а значит, есть основания надеяться на справедливое и жесткое решение Фемиды. Однако до сих пор благодаря "гуманности" судов похитители топлива нередко уходили от серьезного наказания. Согласно исследованию ИРТТЭК, за последнее время эффективность противодействия незаконной деятельности похитителей нефти снизилась, а число врезок, сделанных в 2019 году, приблизилось к показателям семилетней давности.

До 20 лет лишения свободы предусматривает статья 210 УК РФ за организацию и руководство преступным сообществом

При этом эксперты отмечают, что воры стали еще изощреннее в своих методах. А главной их целью теперь являются нефтепродуктопроводы, ведь похищенное отсюда сырье не требует переработки - его сбыть проще, чем сырую нефть.

Статистика в Краснодарском крае подтверждает выводы экспертов: из трех выявленных в 2019 году врезок две были совершены в нефтепродуктопровод, не считая попыток изготовления других врезок.

Также надо заметить, что треть всех преступных посягательств на нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, располагающиеся на территории южных регионов и северокавказских республик, регистрируются именно на Кубани.

Почему топливных воров тянет в Краснодарский край? Главное - большой рынок сбыта, ведь здесь проживает более пяти миллионов человек, а высокие цены на дизель подпитывают спрос на дешевое топливо. Также имеются развитый агропромышленный комплекс и строительная отрасль, располагающие огромным автопарком.

В УК РФ имеются три статьи для наказания криминальных врезчиков, самая суровая - 210-я, в которой идет речь об организации преступного сообщества или участии в нем. Но, как ни странно, ни одного громкого дела по этой статье нет. Как правило, даже лидеры преступных группировок отделываются минимальным сроком наказания и мизерным штрафом. Так было в 2018 году, когда жителя Ростовской области приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей. При этом организованная группа похитила сырья на девять миллионов рублей.

Поэтому важно вовремя пресекать каждое топливное преступление и не допускать, чтобы криминальные врезки стали повсеместным явлением. Вот почему решение суда в уголовном деле криминального трио из Белой Глины может стать показательным, как маркер отношения к преступлениям в этой сфере во всем регионе.

Кстати

Проблема хищения нефти и нефтепродуктов касается каждого из нас. Покупка контрафакта оборачивается повышенным износом, незапланированными затратами на обслуживание и ремонт оборудования. К тому же врезка в нефтепровод грозит авариями с разливом нефти, которые приводят к экологическим бедствиям - загрязнению рек, озер и сельхоз­угодий.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край ЮФО Ростовская область ЮФО Калмыкия ЮФО Волгоградская область ЮФО Астраханская область

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