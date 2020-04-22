В Волгограде водителя наказали за ДТП с пьяным другом на капоте

В Волгограде сотрудники ГИБДД разыскали водителя, который несколько дней назад допустил ряд грубых нарушений ПДД, в том числе езду автомобиля с пассажиром на капоте.

Поводом к поиску стала видеозапись, размещенная очевидцем в соцсети. На видео видно, как по проспекту Героев Сталинграда движется машина, на капоте которой находится человек. Об этом "РГ" сообщили в пресс-центре регионального МВД.

- На пересечении с бульваром Энгельса водитель иномарки проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с выезжающей автомашиной Mitsubishi Lancer. После этого нарушитель бросил поврежденную Daewoo на проезжей части и вместе с пассажирами скрылся, - уточнили в ведомстве.

Водителем оказался 26-летний местный житель. Он заявил, что таким образом просто хотел развлечь своего нетрезвого товарища, пожелавшего в тот вечер прокатиться необычным способом. А сбежал с места ДТП, так как испугался ответственности.

В отношении водителя возбуждены дела об административных правонарушениях, по статьям "нарушение правил перевозки людей" и "проезд на запрещающий сигнал светофора". Кроме того, мужчина привлечен к ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия.

Волгоградец лишен судом управления транспортными средствами на один год.