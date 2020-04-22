Врач назвал самый опасный гаджет для детей и взрослых на карантине

Сколько времени следует проводить у экрана телевизора и чем чревато постоянное использование гаджетов, особенно для детей? Какой из них самый опасный? И почему так важно моргать почаще? Обо всем этом "Российской газете" рассказал известный донской офтальмолог, кандидат медицинских наук, главный детский офтальмолог минздрава Ростовской области Александр Ушников.

"Сейчас в режиме самоизоляции многие проводят целыми днями у экранов телевизора или в телефоне. Обмен сообщениями, просмотр роликов и мультфильмов, игры онлайн. Если делать это бездумно и постоянно, можно испортить зрение навсегда", - предупреждает врач.

На первом месте по вредоносности именно мобильные телефоны, говорит специалист. Они предназначены исключительно для звонков и отправки кратких сообщений.

"На втором месте - планшетный компьютер, - продолжает Ушников. - Многие мамы, чтобы дети не мешали им находиться в самоизоляции, дают их маленьким детям, включая мультфильмы. И малыши от двух лет до пяти смотрят их целыми днями. Этого нельзя делать категорически. Лучше играть, рисовать, что-то мастерить, читать детям книжки. Но никак не напрягать их органы зрения такой нагрузкой".

На третьем месте - ноутбук и компьютер. Но это больше касается взрослых и школьников, которые сейчас работают и учатся дистанционно. Постоянное напряжение глазной мышцы может привести к ее спазму. Особенно, если человек часами смотрит в монитор. Следует подходить к этому процессу дробно, чередуя работу и отдых.

"Для взрослого возможны подходы к компьютеру пять-шесть раз в день примерно по часу с перерывом хотя бы в 30 минут, - предупреждает врач. - В это время расслабьте ваши глаза. Если мышца все время находится в напряжении, и глаз смотрит лишь на экран, она очень устает. Отсюда головные боли, слезотечение, покраснение глаз, затуманенное зрение вдаль".

А еще, вы замечали, как часто моргаете? "В норме человек должен моргать 24-26 раз в минуту, - объяснил Ушников. - В это время глаз увлажняется естественным путем. Сидя за компьютером человек моргает вдвое реже (12-13 раз). И роговица пересыхает, краснеет, появляется резь. Поэтому не случайно существуют увлажняющие капли для глаз".

Упражнение для глаз от доктора Ушникова

Во время перерывов для расслабления глаз отлично подойдет упражнение "с меткой на стекле".

Подойдите к окну, закройте один глаз ладонью. Вторым глазом, глядя через стекло, сфокусируйтесь на предмете за окном, например, на дальней веточке или листике.

Через несколько секунд переведите фокус на само стекло и останьтесь в этом положении на две-три секунды. Повторите упражнение несколько раз с этим глазом. Потом закройте его и то же самое проделайте с другим. Это упражнение расслабляет и восстанавливает глазную мышцу.

Также полезны легкие нажатия на закрытые глазные яблоки. Это способствует оттоку внутриглазной жидкости. Во время паузы сделайте общеукрепляющие упражнения, возьмите гантели и побросайте друг другу мяч.

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