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Проект: В регионах

Посадка без взлета

С обрушением спроса авиаперевозчики столкнулись с проблемой возврата денег пассажирам
Текст: Анатолий Меньшиков (ХМАО)
Российская газета - Экономика УРФО № 89(8143)
Авиакомпания "ЮТэйр", входящая в пятерку крупнейших авиаперевозчиков РФ, но понесшая за прошлый год рекордный для отрасли убыток в размере 14,4 миллиарда рублей, столкнулась с требованием многих пассажиров и Роспотребнадзора вернуть деньги за неиспользованные невозвратные билеты.
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Где авиакомпании содержат самолеты во время вынужденного простоя

Такие билеты, как известно, существенно дешевле обычных, а покупатели сознательно берут на себя риск финансовой утраты в случае отказа от полета. Веских правовых оснований для того, чтобы авиакомпания согласилась возместить их стоимость, мало. Однако коронавирус стал всеобъемлющим форс-мажором и на земле, и в воздухе. Многие жители Югры попали в ловушку, загодя приобретя билеты, и теперь последовал вал обращений к перевозчику: "Мы не виноваты, компенсируйте расходы". После отказов жалобы посыпались в окружное управление Роспотребнадзора.

По мнению его руководителя Майи Соловьевой, требования обоснованные. В данной ситуации следует руководствоваться положениями статьи 151 ГК, в которой говорится о существенных изменениях обстоятельств договора о воздушной перевозке. Если компания продолжит упорствовать, надзорный орган подаст коллективный иск. Губернатор Югры Наталья Комарова тоже полагает, что перевозчик, базирующийся в автономии и получивший мощную господдержку из бюджета, должен пойти навстречу людям. Уж если не путем прямого перечисления денег, так хотя бы опосредованной компенсацией - начислением миль, предоставлением ваучеров на будущие полеты.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Как авиакомпании решают проблему коронавируса

Между тем "ЮТэйр" еще не успела вернуть деньги (в общей сложности свыше 650 миллионов рублей) всем покупателям возвратных билетов - за март около 100 тысяч человек. В этом же месяце "остались на земле" порядка 60 тысяч пассажиров с невозвратными билетами. Гендиректор компании Андрей Мартиросов настаивает: надо дождаться решения на федеральном уровне. Ради него "ЮТэйр" вместе с "Уральскими авиалиниями" и "Аэрофлотом" (все они включены в национальный реестр системообразующих предприятий) обратились с письмом в правительство РФ. Проблемы у перевозчиков общие.

Заметим, что сейчас все тарифы только возвратные и обменные. Ну а экономические потери день ото дня растут. В апреле, по словам Мартиросова, пришлось впятеро сократить количество рейсов. Лайнеры порой заполнены на четверть или на треть - в целом падение пассажиропотока десятикратное. Половина воздушных судов законсервирована до возобновления нормального авиасообщения в стране и мире.

Между тем

В 2019 году "ЮТэйр" перевезла свыше 7,7 миллиона человек. Согласно финансовому отчету компании размер убытков увеличился в 3,3 раза по сравнению с предыдущим годом. Краткосрочные обязательства превысили оборотные активы почти на 48 миллиардов рублей.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Распространение коронавируса COVID-19

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