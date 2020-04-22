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22.04.2020 10:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ предотвратила массовое убийство в тюменском учебном заведении

Текст: Екатерина Призова

Силовики задержали 18-летнего жителя Тюменской области по подозрению в попытке устроить массовое убийство.

Установлено, что молодой человек готовился к вооруженному нападению на одно из местных учебных заведений. Его задержали. У парня изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи. А также скачанную из интернета инструкцию о том, как самому сделать бомбу.

Фото: iStock
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Свои намерения фигурант подтвердил. О готовившемся преступлении говорят и показания свидетелей.

По версии следствия, преступный умысел возник у молодого человека в апреле 2020 года. Но довести задуманное до конца он не смог, так как был вычислен сотрудниками правоохранительных органов.

Возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 (приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц) УК РФ.

"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается", - передает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.

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