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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сколько раз гуляют с Бобиком?

Смех становится лекарством
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 88(8142)
"Шутка есть ослабление напряжения, поскольку она отдых", - говорил Аристотель. Поэтому волна всевозможных шуток по поводу отнюдь не смешной ситуации, в которой все пребывают, показательна. От каких-то мы отмахиваемся, а другие заботливо пересылаем друзьям, поскольку понимаем: отдых и "ослабление напряжения" - это то, что нам необходимо так же, как продукты и лекарства.

Так, в соцсетях высокомерный коронавирус быстро превратился в жалкий "воронакирус". А в нашу жизнь вошли обессиленный пес Бобик, который гуляет по 66 раз в день, поскольку он - единственная собака в подъезде, и встревоженные "Наташины коты", которые "все уронили". А еще школьник, безнаказанно носящийся по квартире, поскольку у него физкультура по Ватсапу, его мама, требующая от школы "перевести деньги на шторы, так как ребенок учится на удаленке", и папа, который никак не может определиться, где семья проведет отпуск - в гостиной или на лоджии, потому что "в кухне выйдет очень дорого".

- Смеховая культура всегда служила средством психологичес­кой разгрузки, - говорит литературовед профессор УрФУ Леонид Быков. - Это особый тематичес­кий пласт народного творчества. Он вряд ли войдет в историю: такой юмор быстро стареет и бледнеет с уходом вызвавших его обстоятельств. Но, пока народ в состоянии смеяться, у него есть силы сопротивляться врагу - живому или тому же коронавирусу.

Фото: iStock
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Кстати, фирменный вon mot от Леонида Быкова для наших читателей: "Убедился грешный мир: тема года - "Мойдодыр". Перечитаем?

Фотограф из Асбеста Игорь Козырин выложил в Сеть серию юмористических снимков под названием "Самоизоляция". Названия у фото тоже говорящие: "Последний рулон", "Собираешься в магаз - надевай противогаз" и другие. А супруги из Екатеринбурга Полина и Константин Мироновы создали серию забавных масок, чтобы развеселить погрустневших из-за коронавируса горожан. В "коллекции" есть маска из упаковки из-под гречки, которую сметают с прилавков, из подгузника, апельсиновых корочек, туалетной бумаги.

- Что мы хотели сказать нашим новым проектом #маскисмеха? Да ничего. Мы не за маски и не против. Мы просто хотим, чтобы вы посмеялись! Британские ученые рассказали о том, что одна минута смеха продлевает жизнь на пять минут. Если эти 16 фотографий продлят кому-то жизнь, значит, мы сделали их не зря, - говорит Полина Миронова.

А чего стоит уже ставший знаменитым на весь мир "антихандрический флешмоб" ИзоИзоляция, который придумала москвичка Катерина Брудная-Челядинова?! В Фейсбуке и Инстаграме уже тысячи версий картин известных художников, созданных во время карантина. В ход идут не кисти и краски, а домочадцы, домашние питомцы, мебель, содержимое шкафов… и море юмора и фантазии.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Семья Братчиковых из Екатеринбурга под руководством мамы Инны "косплеит" (новорожденный глагол) в полном составе: супруг, дочь-студентка, кот. Инна к искусству отношения не имеет, она бухгалтер, но творчество, по ее словам, затягивает.

- На создание картины "Мистер и миссис Бэнкс" ушло не менее шес­ти часов. Все началось с того, что у нас есть сделанный своими руками фальшкамин… Остальное пришлось придумывать. И мы поняли: труд моделей очень тяжел. Хотя наш кот Томас в кадре работает с удовольствием, знает, что потом дадут что-то вкусное.

А учитель 104-й екатеринбургской гимназии Ирина Свечникова предложила десятиклассникам домашнее задание по предмету "Мировая художественная культура" - косплей по мотивам произведений художников-передвижников. Оценок, по ее словам, не будет, но творческий подход приветствуется. Скажете, несерьезно?

- Я считаю, ИзоИзоляция - шикарный проект и совершенно феноменальное явление, - говорит Никита Корытин, директор Екатеринбургского музея ИЗО. - Наверное, это самое классное, что могло произойти в нашей сфере, в сфере "околоизобразительного" искусства в эти дни.

Так что улыбайтесь, господа! И оставайтесь дома, нам есть чем заняться.

Кстати

Веселый нрав снижает шанс проявления различных недугов на 50 процентов, считают ученые из Гарвардского университета. В частности, во время смеха улучшается вентиляция легких, в сосудах на­капливается углекислый газ, понижающий артериальное давление. Кроме того, уровень сахара в крови поднимается заметно медленнее и у диабетиков, и у здоровых людей.

На заметку

Ищите работы остроумных и изобретательных "сидельцев" под хештегами #изоизоляция, #лучшедома.

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