Коронавирус нарушил привычную жизнь. В обиход вошли такие слова, как удаленка, самоизоляция, каран­тин-шейминг. Сегодня все мы как никогда нуждаемся во взаимовыручке и взаимопонимании. Справиться с трудностями помогают волонтеры, благотворители, политики и депутаты, общественники и просто неравнодушные люди. "РГ" решила рассказать о некоторых значимых инициативах.

В екатеринбургском аэропорту продлили акцию по доставке бесплатных обедов пенсионерам. За две недели самоизоляции повара Кольцово приготовили 15 тысяч комплектов с трехразовым питанием. Обеды пожилым уральцам, особенно тем, у кого нет родственников, волонтеры доставляют домой. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Спасибо врачам

На днях автопарк курганской детской и шадринской поликлиник пополнился двумя автомобилями - "Ладой Вестой" и "Ладой Ларгус" - с надписью "Спасибо врачам". Это подарок от регионального отделения "Единая Россия". Медикам приходится много ездить, поэтому транспорт пришелся очень кстати. Свой вклад внес и автомобильный дилер. Узнав, для чего нужны машины, он сделал покупателям скидку.

Обед из первых рук

Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Шатровского района Зауралья Александр Грехов передал тонну картофеля подопечным Курганского центра социального обслуживания. Клубни разложили в пакеты по 20 килограммов и развезли по 50 адресам. Курганский мясокомбинат и хлебокомбинат № 1 раздали ветеранам более 200 наборов с продуктами. А предприниматель Владимир Грансон каждый день бесплатно кормит курганских волонтеров. Добровольцы много работают. За день в штаб поступает от 20 до 50 просьб от горожан преклонного возраста: купить продукты, лекарства, оплатить услуги ЖКХ.

- Мне нравится радовать людей, и я решил организовать для ребят горячие обеды, - говорит Грансон.

Чтобы волонтеры быстрее добирались до своих подшефных, чиновники передали им часть служебного транспорта.

Единственный в Салехарде молокоперерабатывающий завод "ВАА-Агро", имеющий собственную ферму, десятую часть своей продукции, около 100 литров молока, направляет через социальные службы пожилым северянам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Мясокомбинат из Ишима передал 200 килограммов колбасы сотрудникам Тюменской областной клинической инфекционной больницы. Еще одну тонну получат социальные партнеры предприятия из регионального центра, Сургута, Ханты-Ман­сийска и Ишима. В наборах колбасные изделия, пельмени, макароны, гречка, печенье, масло.

Аксессуар от нефтяника

Житель Нягани Илья Казаков, работающий в нефтяной компании по редкой специальности дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, дома на личном 3Д-принтере наладил чуть ли не поточное производство держателей для медицинских масок. Это простая пластиковая деталь - изоб­ретение канадского школьника Куинна Рони. Илья усовершенствовал технологию изготовления. Держатель позволяет предотвратить неприятное давление на уши резинки маски.

Житель Нягани на личном 3Д-принтере наладил чуть ли не поточное производство держателей для масок

По словам фельдшера городской детской поликлиники Евгении Корпусевой, аксессуар нужный: с ним резинка не соприкасается с ушами, а маска прилегает более плотно. Первую партию держателей, 30 единиц, нефтяник отправил в эту поликлинику, следующую - в детский сад "Веснянка". Ими пользуются продавцы магазинов, повара одной из столовых.

Маски - в тундру

Самодельные маски нынче шьют многие. Но мало кто - безвозмездно для других людей. Ямальская певица и депутат регионального Заксоб­рания Елена Лаптандер вместе со своей мамой за два дня сшила две сотни симпатичных масок для жителей тундры, а еще скомплектовала 60 наборов продуктов, в которые входят и антисептики, для наиболее нуждающихся в помощи семей оленеводов и рыбаков.

Родители, расслабьтесь!

Если родители заняты, а ребенок просит почитать сказку, на помощь придут актеры Курганского театра драмы. Нужно зайти в группу "ВКонтакте" и включить видео- или аудиозапись. В репертуаре - рассказ Григория Горина "Ежик - история о напрасной суете", разговор Принца с Лисом из "Маленького принца", стихи про дядю Степу.

Театр кукол запустил "Минутку юмора от "Гулливера". В постановке артисты великолепно спародировали зрителей, которые, как известно, бывают разные: кто-то спит, кто-то полон эмоций, а кто-то даже не понимает, куда попал. Словом, самоизоляция - отличный шанс посмотреть на себя со стороны.

Тем временем

Генеральный консул Узбекистана Абдусалом Хатамов и его коллеги из консульства в Екатеринбурге передали медикам ЦГКБ № 24 и № 6 традиционные блюда узбекской кухни в знак благодарности за тяжелый труд по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Фото: Татьяна Андреева/РГ

Нагрузи тележку

Челябинские волонтеры развернули акцию помощи пожилым людям, находящимся в изоляции. В супермаркетах установлены "Тележки добра" для купленных в подарок продуктов.

- Наши волонтеры сформируют продуктовые наборы и отвезут нуждающимся землякам преклонного возраста, - пояснил эксперт регионального штаба ОНФ Виталий Вороной. - Узнать "Тележку добра" легко: на ней указан номер телефона горячей линии #МыВместе 8-800-200-34-11. Положить в нее можно любые нескоропортящиеся продукты. Наборы укомплектуют в соответствии с заявками, поступающими на горячую линию.

Первые четыре точки работают в магазинах сети "Метрополис" в Челябинске: ул. Машиностроителей, 12а, Чичерина, 42б, Гагарина,43 и Бейвеля, 14.

Строго конфиденциально

Челябинский центр по борьбе со СПИДом совместно с НКО доставляет домой жизненно важные препараты больным с ВИЧ.

- Наша задача - охватить пожилых и маломобильных людей, беременных женщин, детей и многодетные семьи, поскольку у этих групп риск заражения инфекционными заболеваниями значительно выше, - пояснил руководитель некоммерческой организации "Источник надежды" Алексей Тананин.

С момента введения режима изоляции антиретровирусную терапию получили более 500 пациентов, в том числе 24 беременные и 56 детей.

- На сегодняшний день сформировано пять бригад для выезда к взрослым и две - для осмотра детей и беременных, - рассказал заведующий организацион­но-методическим отделом центра Харис Магадеев. - Работают строго конфиденциально: у автомобилей, на которых передвигаются медики, отсутствуют опознавательные знаки, а препараты передают лично в руки пациенту.

По словам завотделом профилактики и социальной реабилитации Цент­ра СПИДа Натальи Кущевой, Челябинская область - одна из первых, кто наладил доставку препаратов на дом. Руководители некоммерческих организаций сообщили, что готовы участвовать в работе до 30 апреля, даты окончания объявленного губернатором режима всеобщей изоляции. Если срок будет продлен, придется поднимать вопрос о бюджетном финансировании разъездной работы СПИД-центра.

Заявки на получение антиретровирусной терапии принимают по телефонам в Челябинске: 214-99-08, 8-800-300-00-34 с 8.00 до 16.00. Сотрудники фонда "Источник надежды" консультируют по телефону 777-47-25.

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