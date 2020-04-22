На Южном Урале врачам частных клиник дадут работу на время карантина

Власти Челябинской области решили привлечь к работе врачей частных клиник, деятельность которых приостановлена во время режима самоизоляции. Об этом на брифинге в правительстве региона сообщил губернатор Алексей Текслер.

- Помимо мер поддержки, введенных президентом для просевших из-за пандемии сфер бизнеса, в регионе принята новая мера: мы предлагаем врачам частных клиник поработать в государственной сфере - усилить работу бригад, обслуживающих пациентов на дому. Прежде всего это касается врачей кардиологического и неврологического профиля, - пояснил губернатор. - Все расходы на их заработную плату возьмет на себя бюджет области.

Как уже сообщала "РГ", сегодня в регионе кроме предприятий непрерывного производства разрешено работать части учреждений сферы услуг с низким уровнем контактов.

При стабилизации ситуации власти перейдут к следующему этапу - разрешения на работу при условии соблюдения мер безопасности получат учреждения с более высоким уровнем пребывания людей, к примеру, фитнес-центры. Однако, как отметил губернатор, по оценкам специалистов, на переход к каждому новому этапу снижения ограничений может потребоваться от двух до четырех недель.

Пока ситуация остается довольно напряженной. За сутки в регионе выявлено девять новых случаев заражений. Число заболевших выросло до 116 человек.