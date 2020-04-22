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Текст:   Наталия Швабауэр 
08:14 22.04.2020

На Среднем Урале выдали первую ипотеку под 6,5 процента годовых

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На Среднем Урале выдали первую ипотеку под 6,5 процента годовых. Заемщиком стал житель Екатеринбурга. Деньги ему понадобились на покупку квартиры в новостройке стоимостью 2,8 миллиона рублей.

Выдал кредит на льготных условиях банк ВТБ.

Фото: iStock
По льготной программе ипотеки могут выдать до 300 тысяч кредитов до конца года

- Мы поддерживаем инициативы, которые увеличивают доступность ипотеки. Новая госпрограмма позволит многим жителям региона улучшить жилищные условия с выгодой, ведь ставка на два с лишним процента ниже средней на рынке. Уже на этой неделе мы планируем провести и другие сделки по ней, - прокомментировал Алексей Долгов, управляющий банка в Свердловской области.

Напомним, что новая льготная программа была анонсирована на встрече президента с застройщиками 16 апреля. А уже 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки (в частности, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк и банк "ДОМ.РФ") начали принимать заявки.

Претендовать на льготные заем могут граждане, оформляющие ипотеку впервые. Сделать это нужно до 1 ноября 2020 года. При этом пониженная ставка 6,5 процента будет действовать весь срок кредита. Разницу с рыночной банкам возместит государство. Максимальная сумма кредита в рамках программы для регионов - 3 миллиона рублей, для Москвы и Санкт-Петербурга - 8 миллионов. Обязательное условие - квартира должна быть в новостройке комфорт-класса. Первоначальный взнос установлен на уровне 20 процентов, срок ипотеки - до 20 лет.

Между тем

На 1 января 2020 года в УрФО было выдано 141,3 тысячи ипотечных жилищных займов, из них 7,9 тысячи - в Свердловской области - на сумму 90 миллиардов рублей.

- Мониторинг реализации мер поддержки населения является одной из основных задач Банка России, причем контроль ведется по ряду направлений. Так, мы регулярно получаем сведения о реструктуризации кредитов граждан от банков, формирующих более 95 процентов портфеля потребительских и ипотечных кредитов. Согласно этим данным, с 20 марта по 15 апреля поступило более 6600 обращений от заемщиков УрФО на предоставление кредитных каникул. Более 80 процентов из них рассмотрено. Наиболее высокий процент одобрения наблюдается по ипотеке - 64 процента от рассмотренных. Причем эта тенденция характерна и для страны в целом. Основная причина отказов - превышение максимального размера кредита, - говорит начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.

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