В условиях, когда люди вынуждены держаться друг от друга подальше, доставка на дом продуктов и необходимых товаров просто обязана развиваться быстрыми темпами. Уральский бизнес с этим посылом согласен.

В мегаполисах резко выросло число вакансий курьеров по доставке продуктов и готовых блюд. Как утверждается, они могут заработатьдо 50 тысяч рублей в месяц. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Организация доставки - реальный шанс сохранить предприятие, удержать персонал. Для бизнеса сегодня это один из немногих способов выжить, - считает завкафедрой предпринимательства и права УрГЭУ Оксана Троценко.

Крупные торговые сети и раньше предлагали услуги по доставке еды. Число "заочных" клиентов было небольшим, но стабильным. Сейчас оно заметно увеличилось, и кое-где доставочный сервис уже буквально захлебывается.

- Еще до пандемии я часто заказывала продукты с доставкой на дом, - говорит жительница Екатеринбурга Елена. - В магазине федеральной сети условия были понятными и выгодными: при покупке на сумму от 1,5 тысячи рублей доставка бесплатная. На днях опять сделала заказ, договорились о времени: с 19 до 24 часов. Но и в полночь никто не приехал, отменив заказ, я легла спать. Почти в час ночи разбудил звонок водителя: "Я задерживаюсь на 20 минут, будете ждать?" Ответила отрицательно. Зачем брать столько заказов, если не в состоянии выполнить?

У этого сервиса покупатели обнаружили и другие минусы, например, путаницу со скидками. Так, пакет собачьего корма на сайте предлагают за 500 рублей, а привозят уже за 850 - мол, акция закончилась. Или заказываешь мандарины по 79 рублей за килограмм, а в чеке видишь другую сумму - на 20 рублей больше.

К сожалению, на наши вопросы в компании не ответили. Более открытые для общения местные ретейлеры утверждают, что не ощущают ажиотажа.

- У нас есть доставка и самовывоз. Число заказов выросло, но не в геометрической прогрессии. Так что мы вполне успешно справляемся, - уверяет пресс-секретарь уральской торговой сети Ольга Нагибина.

Предлагать товар через соцсети в Артемовском пока непросто: "Наши люди привыкли все щупать руками"

А вот для екатеринбургских рестораторов доставка - шанс на выживание, если ее грамотно организовать: важно сделать сбалансированное предложение - исходя из предпочтений гостей и возможностей исполнителя.

- В нашей сети отели и четыре предприятия общепита: рестораны итальянской, русской, паназиатской кухни и кофейня. Во второй половине прошлого года мы запустили службу доставки, объединив блюда из всех ресторанов, создали сайт, выстроили логистику. На первом месте у гостей всегда были роллы и пицца. Сейчас спрос не изменился. Мы разнообразили ассортимент, добавили более доступное по цене предложение. Наименее популярные блюда просто убрали, так как не можем себе позволить держать полный штат поваров, делать заготовки в прежнем объеме и создавать продуктовый запас, - говорит директор управляющей компании Тамара Клишина.

Интересно, что цена ресторанного обеда осталась прежней - 350 рублей за комплекс, доставка бесплатная. Число заказов действительно растет, и рестораторы теперь озабочены продвижением и развитием собственного сайта. Чтобы все успевать, пересмотрели функционал сотрудников отдела активных продаж. В обычное время они работают с гостиничными услугами, а сейчас продают доставку обедов в офисы.

- Сбои порой случаются, - призналась Клишина, - но направление доставки развивается, рассчитываем, что обороты будут расти. Продержимся, другого выхода просто нет.

Деловой пульс в малых городах региона более размеренный, чем в мегаполисе, поэтому там доставка продуктов и готовых блюд пока остается экзотикой. Однако владелица семейного бизнеса в Серове Елена Кулешова не жалеет денег на рекламу такой услуги:

- Наше кафе пришлось закрыть, но магазин кулинарии работает, мы обслуживаем почти 10 тысяч жителей ближайшего микрорайона. Предлагаем выпечку, горячие блюда в одноразовой посуде. Разместили рекламу в местной газете, но спрос на доставку невелик - всего несколько человек в день. Люди привыкли приходить сами, - рассказала она корреспонденту "РГ".

Поведение покупателей предприниматели объясняют "особым менталитетом". Впрочем, это относится и к ним самим: недавно городская газета в Артемовском провела мини-опрос - из четверых бизнесменов только один высказался за доставку товаров. Остальные против: мол, не наездишься - придется выводить весь штат работников, подвергать их риску, а в итоге новшество не окупится. Например, владелица магазина одежды и обуви Татьяна Шмидт, убытки которой достигают 200 тысяч рублей за неделю, не собирается работать на доставку.

- Клиенты просят меня работать, пишут: привези то или это, но я не соглашаюсь. Не хочу собирать инфекцию. Лучше пережду. Хотя и понимаю, что несу убытки, - приводит ее слова газета "Егоршинские вести".

Только хозяин магазина игрушек Максим Тонков предлагает товар через соцсети - с доставкой и даже кешбэком. По его словам, в больших городах - это тренд, но в Артемовском пока все непросто: "Наши люди привыкли все щупать руками".

Возможно, развитие доставочного сервиса повлияет и на предпочтения потребителей.

- Думаю, что за время карантина покупательское поведение изменится: после снятия всех ограничений люди уже по привычке продолжат пользоваться онлайн-сервисами чаще, чем делали это раньше, - прогнозирует Тамара Клишина.

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