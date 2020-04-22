В среду президент продолжил проверять, как регионы противостоят распространению COVID-19. На этот раз в режиме видеоконференции Владимир Путин побеседовал с губернаторами Свердловской и Воронежской областей.

Обе встречи были посвящены в основном мерам по борьбе с распространением COVID-19. Свердловский губернатор доложил: зарегистрировано 243 случая, за сутки прирост составил 10 человек, 60 выздоровели. "Здравоохранение полностью мобилизовано на борьбу с коронавирусом", - заверил Евгений Куйвашев. До 28 апреля должно быть дополнительно 2897 инфекционных коек, план будет выполнен, сказал он.

В области три предприятия выпускают аппараты ИВЛ, поставки уральской техники идут во все регионы. В мае количество аппаратов вырастет в разы, пообещал докладчик и рассказал, что с начала пандемии производство респираторов выросло на 60 процентов, тканевых масок и антисептиков - в пять раз, защитных костюмов - в три раза. Куйвашев также обещал отправить президенту фамилии бизнесменов, которые "активно и безвозмездно помогают всему здравоохранению".

Действует режим повышенной готовности. На первом этапе - самые жесткие меры, обязательный режим самоизоляции, потом была корректировка: постепенное снятие в муниципалитетах, где не было случаев заражения. "Удалось избежать резкого скачка заболеваемости", - заявил региональный лидер. Но приближение майских праздников - риск, можно прогнозировать повышение активности, продолжил свердловский губернатор и допустил введение пропускной системы на этот период.

Доложил глава региона и о мерах по стабилизации экономики и помощи наиболее уязвимым категориям: установлены единовременные выплаты, определены отрасли, которые могут работать в условиях режима повышенной готовности, для малого бизнеса предусмотрено снижение налоговой нагрузки, льготные кредиты.

У Куйвашева было две просьбы. "У нас прогнозируется снижение процентов поступления платежей за ЖКУ", - посетовал он, предложив включить ЖКХ в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавируса, и выделить региону около миллиарда рублей на подготовку к отопительному сезону. Вторая просьба - добавить средств на ускорение темпов строительства и реконструкции Екатеринбургской кольцевой дороги и на улично-дорожную сеть Нижнетагильской городской агломерации.

Люди должны чувствовать, понимать, что медицинская составляющая, которая зависит от власти, будет обеспечена

"То, что уже сделано, в принципе хорошо. Надеюсь, что вы все планы выполните в срок", - сказал Путин и пообещал провести в ближайшее время совещание по поддержке ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. Одобрил он и планы по кольцу вокруг Екатеринбурга, позвонив сразу же вице-премьеру Марату Хуснуллину и поручив связаться с Куйвашевым. И стройку надо поддерживать, и людей занимать, и объект очень важный, заключил президент.

Разговор с губернатором Воронежской области также был посвящен мерам по борьбе с коронавирусом. "Ситуация в регионе контролируемая", - заверил Александр Гусев и привел цифры: 211 случаев, обрабатывается еще 25 проб. Действует режим всеобщей самоизоляции, развернуто 1306 коек, до 25 апреля будет 1686. "Есть некоторый дефицит с обеспечением аппаратами ИВЛ", - признал региональный лидер, но уже заключены договоры на поставки. Также существует "некоторая напряженность с обеспечением средствами индивидуальной защиты", но нормативный запас есть, заверил докладчик.

Воронежский губернатор попросил поддержать общественный транспорт и помочь со строительством областной инфекционной больницы на 250 коек. Правда, как выяснилось, проект будут делать год, и потребуется 2,5 млрд рублей. Софинансировать регион может 20 процентов. Президент предложил другой вариант. "Нам нужно сейчас", - сказал он и рекомендовал последовать примеру минобороны, МЧС и Москвы. Есть типовые проекты быстро возводимых объектов, их можно сделать за несколько месяцев, сообщил глава государства и позвонил министрам обороны и здравоохранения. Выслушав Сергея Шойгу, Владимир Путин заметил: "Два месяца - это гораздо лучше, чем три года, и, наверняка, будет дешевле, а гарантия - лет 50". При этом располагаться больница должна так, чтобы, с одной стороны, была инфраструктура, а с другой - не в центре.

"Люди должны чувствовать, понимать, что медицинская составляющая, которая зависит от власти, будет обеспечена", - сказал президент. Тогда они смогут чувствовать себя спокойно и быть уверенными, что если вдруг столкнутся с проблемами, связанными с коронавирусом, получат своевременную и полноценную помощь. "Надеюсь, все будет сделано вовремя, в срок и с хорошим качеством", - заключил он.