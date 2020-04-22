Хотя Тюмень находится на значительном удалении от нефтегазовых месторождений (до ближайших, расположенных в Уватском районе, более 400 километров), ее по праву считают центром нефтегазового сервиса страны. О влиянии западных санкций и особенностях развития отрасли рассказал председатель общественного совета федерального проекта "Локомотивы роста" в Тюменской области доктор технических наук, академик РАЕН Анатолий Киреев.

Анатолий Михайлович, шесть лет назад введены санкции против крупнейших компаний страны, в том числе нефтегазовых. Повлияли ли введенные ограничения на развитие сервисного направления?

Анатолий Киреев: Безусловно. Например, производственно-сервисная компания, которую я возглавляю, за эти годы увеличила объемы производства, продаж оборудования и сервиса как минимум втрое. Кроме того, мы освоили выпуск новых видов импортозамещающей продукции для нефтяников и газодобытчиков. Так что, с одной стороны, санкции сыграли нам на руку, с другой - мы сами их не почувствовали, поскольку почти не применяем импортные материалы и оборудование. Исключение - металлорежущие станки и инструменты: обрабатывающие центры с числовым программным управлением зарубежного производства. Часть из них была закуплена раньше, часть - уже во время действия санкций, которые на это оборудование не распространялись. В целом, можно сказать, нашему предприятию санкции придали дополнительный импульс.

На ваш взгляд, в целом политика импортозамещения необходима?

Анатолий Киреев: Думаю, такая работа должна проводиться независимо от внешних ограничений. Нужно поступать рационально: зачем покупать что-либо за валюту, если мы способны сделать это сами? Конечно, если продукция по функционалу и качеству не уступает импортной. Скажем, у нас определенные виды оборудования охотно закупают даже зарубежные компании, работающие в России: Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes, Halliburton. Принимая такое решение, они прежде всего учитывают логистику: закупил здесь - сэкономил на доставке.

У вас есть свои импортозамещающие разработки?

Анатолий Киреев: Это все, что мы производим - несколько сотен видов оборудования. У нас свое конструкторское бюро, свое опытное производство с испытательными стендами. Получено около 30 патентов.

С крупными компаниями сложно общаться. Хотелось бы, чтобы заказчики считали поставщиков равноправными участниками процесса и предлагали справедливые условия

Известно, что проведение НИОКР удорожает продукцию. За счет чего удается поддерживать оптимальную себестоимость?

Анатолий Киреев: Рецепт известный - сокращение издержек. Например, в прошлом году мы реализовали программу повышения производительности труда "Бережливое производство". Много лет мы занимались этим сами, интуитивно. Участие в региональной программе помогло привести работу в систему, определить внутренние резервы. Так, правильная организация рабочих мест позволила сотрудникам совершать меньше лишних действий и сократить непроизводительное время. Конечно, до японцев, у которых взгляд в сторону в течение нескольких секунд уже считается потерей рабочего времени, нам далеко, но элементарный порядок навести получилось: люди стали тратить меньше времени на поиск инструментов и прочие непроизводительные действия. Конкретные результаты подсчитать пока сложно, но, скажем, количество срывов сроков поставок оборудования снизилось на 80 процентов.

Программа "Бережливое производство" на 70 процентов финансируется из регионального бюджета и лишь 30 платит само предприятие. Какие еще виды господдержки вы получаете?

Анатолий Киреев: К сожалению, федеральную поддержку получить сложно, там слишком много условий. А на региональном уровне мы активно используем возможности лизинговой программы, то есть часть наших затрат на приобретение нового оборудования компенсирует региональное правительство. Кроме того, пользуемся и муниципальной поддержкой - администрация города тоже частично возмещает расходы на модернизацию.

Какие главные трудности возникают сегодня у производственного бизнеса?

Анатолий Киреев: По-прежнему остро стоит кадровая проблема. Мы сами учим работников, они приходят к нам, грубо говоря, нулевые. У нас есть система наставничества, которая в этом помогает.

Но самое главное, пожалуй, это взаимоотношения с заказчиками: с крупными компаниями очень сложно общаться. Достаточно посмотреть условия контракта, где прописана ответственность только нашей стороны, а с их стороны - абсолютно никакой, например, за просрочку оплаты. Хотелось бы, чтобы заказчики считали нас равноправными участниками процесса и предлагали справедливые условия. Потому что от этого напрямую зависит качество наших услуг и продукции: важно, чтобы производителя не вынуждали экономить, используя более дешевые материалы, как это часто бывает. Такая "экономия" выйдет боком при работе оборудования на скважинах.

Еще одна проблема - усложнение отчетности. Ее формы постоянно меняются, и об этом никто не сообщает. Если мы проморгали и отчитались по старой форме, тут же получаем штрафные санкции. Причем отчет нужно отправлять и в электронном виде, и на бумажном носителе, тысячи страниц. Мало того что это недешево, так еще и отнимает уйму времени.

Сегодня вновь возникла неопределенность и на мировом, и на российском рынках. Цены на нефть падают. Полагаю, это может негативно отразиться и на работе сервисных предприятий?

Анатолий Киреев: Боюсь, что да. Наши заказчики - крупные нефтяные, газовые и сервисные компании - сильно зависят от ситуации в мировой экономике. Не исключено, что у них возникнут трудности при оплате наших сервисных работ и поставок оборудования. Не хотелось бы этого, но к таким трудностям нужно быть готовыми. Тем не менее работаем и смотрим в будущее с оптимизмом.

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