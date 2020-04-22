"Рынок онлайн-образования в России, по данным аналитиков, ежегодно увеличивается на 20 процентов. Интерес к нему во время удаленки вырос еще больше, когда крупные игроки рынка открыли бесплатный доступ к части своих курсов. Для привлечения пользователей предприниматели ищут новые идеи и форматы обучения. "РГ" узнала, какие образовательные услуги сейчас требуются и предлагаются на Урале.

В большинстве компаний отлажена система корпоративного обучения, в том числе дистанционного. Так, специалисты электросетевой компании давно проходят онлайн-программы повышения квалификации, связанные с охраной труда и эксплуатацией энергооборудования. А сейчас на базе учебного центра создают новые курсы по узкопрофильным дисциплинам и развитию управленческих компетенций.

Компании, специализирующиеся на оказании услуг бизнесу, тоже стараются соответствовать запросам рынка.

- Мы готовим вебинары на актуальные темы: как договориться о сохранении зарплаты, стоимости аренды, по дебиторской задолженности, - рассказывает Федор Герцык, руководитель Клуба переговорных технологий. - Аудитория не сразу доверяет онлайн-формату, ведь переговорам, как правило, обучают вживую. Но мы доказываем его преимущества: благодаря дистанту к тренировкам можно подключить больше людей, включая экспертов из разных городов.

Аудитория не сразу доверяет онлайн-формату, но у него есть преимущества: к тренировкам можно подключить больше людей, в том числе экспертов из разных городов

По его мнению, это позволяет также повысить качество продукта, обменяться опытом с коллегами. К слову, обучение навыкам коммуникации, разрешению конфликтов, как и выстраиванию удаленной работы на предприятии, сегодня выходят на первый план. Например, бизнес-тренер, конфликтолог Анастасия Степанова отмечает, что к ней стали чаще обращаться уральские турагенты, столкнувшиеся с конфликтным поведением клиентов.

Тем временем крупные онлайн-платформы не только занимают нишу корпоративного обучения в сфере менеджмента, гибких навыков и других необходимых бизнесу направлений, но и предлагают много школьных программ. На одну из них, которая специализируется на подготовке к экзаменам и олимпиадам, за полторы недели пришло миллион человек. Тем более что и учителя, работающие удаленно, отправляют ребят выполнять задания на этих ресурсах, оценивая их прогресс по решенным там проверочным тестам.

- Игроки с большими рекламными бюджетами, конечно, выигрывают, но, с другой стороны, всегда можно создать более интересные форматы. Те же вебинары я считаю малоэффективными, потому что их производство по времени и технически довольно затратное. Мы запускаем онлайн-марафоны для экзаменационной подготовки по нескольким предметам (раньше проводили их очно), - поясняет Виталий Харченко, гендиректор образовательного центра в Екатеринбурге.

Сам он помимо репетиторства по физике монтирует видеоуроки, которые будут понятны людям, далеким от естественных наук. Он уверен, что микрообучение с креативным подходом наиболее востребовано и гораздо дольше удерживает внимание ученика. В сегодняшней ситуации особенно важно быстро перестраиваться под меняющиеся запросы рынка, ведь с момента введения ограничительных мер центр потерял немало клиентов, причем не только с "живых" курсов, но и с дистанционных (примерно 35 и 10 процентов соответственно). По мнению Харченко, это связано с тем, что люди пытаются сократить свои расходы.

Устраивать лекции для школьников начали и вузы Екатеринбурга. Например, в Уральском государственном аграрном университете ребятам рассказывают об основах агробизнеса, генетике, селекции и даже гидропонике.

Студенты же и выпускники, неожиданно получив в свое распоряжение уйму свободного времени, активно осваивают программы столичных и зарубежных вузов, образовательных платформ цифровых профессий. Спрос есть и на региональные курсы, например, в УрФУ поступило свыше тысячи онлайн-слушателей из российских университетов. При этом заметный прирост на рынке взрослого допобразования аналитики фиксируют в таких направлениях, как дизайн, маркетинг, soft skills и иностранные языки.

- Мы организовали курс-марафон по изучению английского языка еще до карантина, когда рынок онлайн-образования не был настолько переполнен. Но, видя, что люди устали от обилия предложений, решили его приостановить и пока сконцентрировались на проектах типа вебинаров и интенсивов. Обычно в моих занятиях превалирует оффлайн-коммуникация, и я очень жду ее возвращения, - делится преподаватель Арина Бирюкова.

Есть на этом рынке и довольно необычные предложения. Оценив перспективы удаленного образования, два молодых человека - врач-ординатор Владимир Нечепорук и IT-разработчик Максим Бондаренко - в прошлом году организовали онлайн-школу будущих мам. Понятно, что сейчас обычные курсы для беременных не проводятся, а ведь роды не отложишь на "послекризиса". Предприниматели готовятся также ввести программы по уходу за ребенком, фитнес-тренировкам в декрете и даже развитию личного бренда врача для позиционирования в соцсетях.

Далеко не всем удалось подстроиться к нынешним реалиям, особенно серьезно падение оффлайна отразилось на индустрии развлечений. И все же некоторые бизнесмены стойко приняли этот вызов, найдя выгодное решение.

- Мы постарались вначале сохранить команду, а затем быстро придумать востребованный продукт. За две недели запустили онлайн-версию нашей игры, которую до этого пытались сделать целый год, - рассказывает организатор квиз-игры "Мозгобойня" в Екатеринбурге и Тюмени Антон Писчиков. - У сотрудников сегодня есть отличный шанс проявить инициативу. Плюс, когда люди остаются внутри бизнеса и его задач, они меньше подвержены панике.

Справка "РГ"

По данным исследования EdMarket, в 2019 году объем российского b2c-рынка онлайн-образования достиг 38,5 миллиарда рублей, а мирового - 205 миллиардов долларов (по оценке Global Market Insights). Заметную долю занимает сегмент допобразования школьников - 10 миллиардов рублей, причем он ежегодно растет на 33 процента.

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