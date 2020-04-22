Уральский вуз создал центр для переработки отходов микроорганизмами

В УрФУ создали центр биотрансформационных технологий, где разработки ученых позволят превратить отходы в ценные вещества.

Инициаторы проекта обладают решениями по переработке отходов овощеводства, животноводства и промышленности (в частности, атомной, металлургической и пищевой), очистке вод от тяжелых металлов, производству полезных для здоровья, продуктов питания.Об этом сообщается на сайте университета.

- Используя биотехнологические методы, нам удалось, например, обезвредить и переработать экологически опасные техногенные отходы в виде пороховых масс, оставшихся после ликвидации Режевского химического завода, - говорит директор биотехнологического предприятия Дмитрия Савиных.

При этом стоимость работ, по его словам, оказалась на порядок меньше, чем у компаний, предлагавших другие решения.

В университете отмечают, что предложенные технологии могут прийти на смену опасным для экологии методикам.

- Ферменты и микроорганизмы с выраженной селективностью, то есть "настроенные" на тот или иной исходный материал, поглощают, перерабатывают и обогащают его, а в результате образуется, например, высокопитательный, экологически чистый корм для животных или дорогостоящие редкоземельные металлы, - поясняет замдиректора университетского центра по работе с предприятиями Александра Черепанова.