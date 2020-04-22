В Челябинске нарушителей самоизоляции начали ловить "умные" камеры

В Челябинске к проверке соблюдения режима самоизоляции подключены комплексы биометрического контроля с сегментом распознавания лиц. Одна из выявленных с их помощью нарушительниц уже привлечена к административной ответственности, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

- Комплексом биометрического контроля в одном из торгово-развлекательных центров Челябинска выявлена 20-летняя местная жительница, нарушившая законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Установлено, что данная гражданка находится в общественном месте в нарушение вынесенного ей управлением Роспотребнадзора предписания об изоляции сроком на 14 дней.

В отношении нарушительницы составили протокол, по итогам рассмотрения которого суд назначил ей наказание в виде штрафа на сумму в 20 тысяч рублей.

Как пояснили в полиции, камеры наружного наблюдения используются и на улицах. Для этого в базы данных ГИБДД ежедневно вносятся сведения об автомобилях, принадлежащих лицам, которым выдано предписание Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции.

Система фото- и видеофиксации выявляет факты передвижения их автомобилей. После чего в отношении нарушителей также составляются протоколы об административном правонарушении.