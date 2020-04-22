В Челябинской области скончалась еще одна пациентка с COVID-19. Это вторая смерть от вируса в региона. Женщина была госпитализирована из Златоуста, сообщил на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.

- У больной было онкологической заболевание, ему сопутствовала ковидная пневмония, - пояснил губернатор. - Всего за сутки в регионе выявлено девять новых случаев заражения. Число заболевших достигло 116. 38 человек выздоровели и выписаны из больниц.

В связи с напряженной обстановкой количество проводимых тестов на COVID-19 в регионе увеличено на тысячу в сутки.

С сегодняшнего дня все социальные учреждения региона, прежде всего дома ветеранов и престарелых, переведены на карантин. Он продлится не меньше месяца. Персонал будет находиться в непосредственно в учреждениях и меняться каждые две недели, отметил губернатор.