Как правило, всевозможные жулики всегда активизируются, когда у потенциальных жертв нарушается привычный уклад жизни, люди начинают привыкать к новым бытовым условиям. Вот и нынешнее время, когда еще не все понятно и отлажено, золотое для махинаторов, действующих в виртуальном пространстве.

В прошлом году комбинаторы часто представлялись в телефонном разговоре сотрудниками службы безопасности кредитной организации, предупреждали потенциальную жертву о попытках списания денег с ее карты. Предлагали, чтобы уберечь кровные, перевести их на резервный счет, с которого впоследствии и будет возврат на вновь выпущенную карту, но для перевода владелец должен сообщить персональные данные. При этом на телефоне жертвы часто высвечивался номер банка - мошенники применяли технологии, позволяющие осуществлять эту подмену. Если абонент возражал, на него оказывали психологическое давление: мол, проволочка грозит потерей средств.

Сейчас в применении методов социальной инженерии мошенники пошли еще дальше, обращая в свою пользу самоизоляцию. Не успели люди приспособиться к дистанционным методам оформления пособий, как стал фиксироваться рост преступлений с банковскими картами, которые совершаются под видом льготных выплат, помощи малообеспеченным категориям.

Жулики обзванивают граждан и говорят, что им полагаются компенсации, льготы, пособия, чтобы узнать данные банковских карт

- Преступники активно используют тему COVID-19, - рассказывает начальник отдела платежных систем и расчетов отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Людмила Панина. - Мошенники обзванивают граждан и говорят, что им полагаются компенсационные выплаты, льготы, пособия. Могут посулить отсрочку по обязательным платежам - кредитные каникулы. Но все, как и прежде, сводится к тому, чтобы человек сообщил данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществил платеж на некий счет. Предлогом могут быть и обещания возврата денег за неиспользованные авиабилеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство…

Впрочем, порой криминал еще более изобретателен. Замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев предупреждает: манипуляторы на просторах Интернета не брезгуют рассылкой "писем счастья" с обещаниями золотых гор, быстрых денежных поступлений и со ссылками на фишинговые сайты. Чтобы выманить у владельцев банковских карт секретные данные, убедить открыть вложение или перейти по ссылке на зараженный сайт, они подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций - Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, Всемирной организации здравоохранения и других. Совет, который ЦБ дает людям, столкнувшимся с таким видом мошенничества: никогда не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковской карты, пароли из СМС, под каким бы предлогом их ни пытались узнать.

По оценке регулятора, в Челябинской области интенсивно развиваются безналичные платежи. По итогам прошлого года регион занял 9 место в РФ по количеству выпущенных банковских карт и 11-е - по объему проведенных с ними операций. За год жители Южного Урала с помощью карт совершили более 601 миллиона операций на сумму 923 миллиарда рублей. В сравнении с 2018 годом количество транзакций увеличилось на 45 процентов, а их объем - на 12.

Статистика показывает, что южноуральцы стали чаще рассчитываться безналичным способом за товары, работы и услуги. Доля таких расчетов с использованием карт за год выросла на 6 процентов. Но рост этого виртуального сегмента увеличил и зону риска, а значит, бдительность приобретает особую актуальность. По словам Людмилы Паниной, у банков не будет оснований для возврата денег пострадавшим клиентам, если они сами нарушили правила безопасности, раскрыв мошенникам персональные данные.