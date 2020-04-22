В регионах призывают присоединиться к акции "Бессмертный полк дома"

По сути, это тот же "Бессмертный полк", только не на улицах, а в окнах и на балконах своих домов. Каждый может распечатать фото родственника - участника Великой Отечественной войны или труженика тыла и разместить его в своем окне или выйти с ним балкон. Все точно так же, как многие делали в прошлые годы именно для "Бессмертного полка". Важно из-за сложной эпидемиологической обстановки не утратить эту традицию.

А гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский помимо этого вместе с первым залпом салюта Победы зажжет свечу памяти.

- Пусть тысячи огней вспыхнут на улицах Санкт-Петербурга, и их гирлянда протянется от улицы к улице, соединив сердца людей.

У Дня Победы появился шанс вернуться с улиц в родные дома, за которые и шла битва кровавые пять лет

Один из создателей акции "Бессмертный полк" Сергей Колотовкин в разговоре с корреспондентом "РГ" заметил, что изначально она не имела обязательный характер шествий. "Прежде всего это личная и семейная память. В этот святой день нелишне еще раз вспомнить своих героев в кругу семьи, посмотреть фотографии, вспомнить военные истории и рассказать их младшему поколению".

- Мы предлагаем в этот день, - отметил он, - записать свое видео, историю, воспоминания родственников и выложить в социальных сетях с хештегом #Бессмертныйполкдома.

В свою очередь, организаторы обещают запечатлеть "окна Победы" на фото и видео и разместить их материалы на различных информационных площадках и в социальных сетях, чтобы люди, находящиеся дома на режиме самоизоляции, ощутили праздник и могли познакомиться с военными историями своих земляков. Это будет живая память о наших родных, которые ценой собственной жизни завоевали для нас Победу.

Комментарий

Сергей Токарев, главный внештатный специалист Минздрава России в УрФО по медицинской профилактике:

- Участники акции "Бессмертный полк дома" практически ничем не рискуют. Ведь кто-то просто может постоять с портретом своего родного человека у окна, даже не выходя на балкон. Кроме того, подавляющее число лоджий сегодня застеклены, а следовательно, люди не вступают в контакт с соседями, расстояния между лоджиями большие. На балконах в "хрущевках", "брежневках", которые часто открыты, нужно просто соблюдать дистанцию, не подходить ближе полутора метров к перегородке с соседями и надеть маску. И не стоит забывать, то, что сегодня испытываем мы, - ничто по сравнению с тем, что пережили наши предки.