В Тюменской области на месторождении 14 вахтовиков заболели COVID-19

Четырнадцать случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано на месторождении в Уватском районе.

"Уровень заболеваемости свидетельствует о наличии рисков распространения COVID-19, в том числе, в вахтовых поселках при осуществлении поэтапной перевахтовки персонала", - подчеркивают в управлении Роспотребнадзора Тюменской области.

В региональном оперштабе напоминают: сотрудники нефтегазовых предприятий, прежде чем приступить к работе на месторождениях области, должны пройти 14-дневный карантин. Постановление о необходимости создания обсерваторов на нефтепромыслах, где трудятся вахтовики, подписала руководитель Роспотребнадзора области Галина Шарухо. Кроме того, руководители нефтегазовых предприятий обязаны на время отстранить от работы людей старше 65 лет.

Задача компаний обеспечить безопасность работников, понимать и знать, где они находятся, где живут. В первую очередь это касается тех, у кого сотрудники работают вахтовым методом.

"Вахтовики это не только те, кто вернулись с северных округов, Это и люди, которые работают в наших муниципалитетах как субподрядные организации, привлекающие работников вахтовым методом. Они располагаются в гостиницах, хостелах, в других приспособленных помещениях", - пояснила замгубернатора Ольга Кузнечевских.

Между тем

По данным на утро 22 апреля количество заболевших в регионе достигло 290 человек (из них 28 уже поправились и выписаны из больницы, двое скончались, остальные находятся под присмотром врачей, из них пятеро дети). "В тяжелом состоянии шесть человек, они подключены к ИВЛ. У 40 процентов пациентов коронавирус проходит бессимптомно. На самоизоляции чуть больше 3000 человек", - сообщает оперштаб.