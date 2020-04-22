Новости

Минюст получит право оспаривать в суде региональные законы 10:50
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье 10:50
Таможенники задержали 240 кг янтаря при вывозе из Калининграда 10:48
В Москве от коронавируса вылечились уже более 2267 человек 10:47
В Челябинской области скончалась еще одна пациентка с COVID-19 10:44
УАЗ начал выпуск медицинской версии "Профи" 10:40
В Киргизии отметили положительную тенденцию в противостоянии COVID-19 10:38
Минсельхоз утвердил перечень системообразующих компаний АПК 10:36
За сутки в России подтверждено 5236 случаев COVID-19 в 78 регионах 10:35
В Тюменской области на месторождении 14 вахтовиков заболели COVID-19 10:34
"Ракета Победы" установлена на стартовом комплексе Байконура 10:34
Звезда Playboy Эшли Мэттингли покончила с собой в 33 года 10:34
В Петербурге владелец хостела выстрелил в свою сотрудницу 10:33
Курс рубля начал торги среды с падения к доллару и евро 10:30
Сбербанк отменил условие по зарплатному проекту для кредитов под 0% 10:30
На Алтае предотвратили незаконный вывоз антисептиков в Казахстан 10:30
Москвичи предпочитают ходить к ветеринару по электронной записи 10:29
Воспитанника остригли и связали в приюте под Челябинском 10:19
Президент Мадагаскара рассказал о средстве от COVID-19 на основе полыни 10:18
Жителей Приамурья будут судить за нарушение самоизоляции 10:15
Более 750 пациентов с COVID-19 лечатся в обновленной ГКБ№52 10:15
В Саратовской области выявлено 190 случаев заболевания коронавирусом 10:15
В Петербурге отменили отключения горячей воды "на профилактику" 10:14
ФСБ предотвратила массовое убийство в тюменском учебном заведении 10:05
Иран запустил в космос первый военный спутник 10:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
22.04.2020 10:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюменской области на месторождении 14 вахтовиков заболели COVID-19

Текст: Екатерина Призова

Четырнадцать случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано на месторождении в Уватском районе.

"Уровень заболеваемости свидетельствует о наличии рисков распространения COVID-19, в том числе, в вахтовых поселках при осуществлении поэтапной перевахтовки персонала", - подчеркивают в управлении Роспотребнадзора Тюменской области.

Фото: iStock
На Урале число предварительно заразившихся COVID-19 в больнице превысило 90

В региональном оперштабе напоминают: сотрудники нефтегазовых предприятий, прежде чем приступить к работе на месторождениях области, должны пройти 14-дневный карантин. Постановление о необходимости создания обсерваторов на нефтепромыслах, где трудятся вахтовики, подписала руководитель Роспотребнадзора области Галина Шарухо. Кроме того, руководители нефтегазовых предприятий обязаны на время отстранить от работы людей старше 65 лет.

Задача компаний обеспечить безопасность работников, понимать и знать, где они находятся, где живут. В первую очередь это касается тех, у кого сотрудники работают вахтовым методом.

"Вахтовики это не только те, кто вернулись с северных округов, Это и люди, которые работают в наших муниципалитетах как субподрядные организации, привлекающие работников вахтовым методом. Они располагаются в гостиницах, хостелах, в других приспособленных помещениях", - пояснила замгубернатора Ольга Кузнечевских.

Между тем

По данным на утро 22 апреля количество заболевших в регионе достигло 290 человек (из них 28 уже поправились и выписаны из больницы, двое скончались, остальные находятся под присмотром врачей, из них пятеро дети). "В тяжелом состоянии шесть человек, они подключены к ИВЛ. У 40 процентов пациентов коронавирус проходит бессимптомно. На самоизоляции чуть больше 3000 человек", - сообщает оперштаб.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Пять способов подключить интернет на даче