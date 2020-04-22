Воспитанника остригли и связали в приюте под Челябинском

Воспитанника Копейского социально-реабилитационного центра в Челябинской области связали и остригли перед поездкой в больницу. По факту жестокого обращения с ребенком организована проверка, сообщила в среду первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

"Утром доложили о совершенно диком случае отношения к ребенку в Копейском социально-реабилитационном центре, - написала Гехт на своей странице в Facebook. - Случае, который еще и пытались скрыть. Ребенка перед поездкой в больницу остригли и связали руки. Уже начата проверка".

Ирина Гехт сообщила о намерении довести "это дело до суда". По ее словам, жестокость в отношении детей должна пресекаться такими же жесткими мерами в отношении обидчиков.

Подробности инцидента станут известны в ближайшее время. Комментарий по нему готовит министерство социальных отношения региона.