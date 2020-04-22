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22.04.2020 08:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителям Ямала помогли с бесплатным интернетом

Текст: Екатерина Призова

Для пациентов Салехардской окружной клинической больницы начал работать бесплатный Wi-Fi. Вскоре, пообещал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, во всех медучреждениях городов и крупных поселков появится бесплатная связь. "Всего установим более 700 роутеров - в стационарах и в поликлиниках", - сказал он.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Работы по оборудованию точек Wi-Fi завершены в больницах Тарко-Сале, Аксарки, Муравленко, Красноселькупа, Тазовского, Яр-Сале, Харпа и других населенных пунктов. Почти закончен монтаж в Ноябрьске и Надыме, начат - в Лабытнанги.

"Согласно контракту, интернет во всех больницах должен заработать к 20 мая. К каждой точке доступа смогут одновременно подключиться до 300 человек без ограничения объема трафика на скорости до 100 Мбит/сек", - говорится в сообщении на портале правительства арктического региона.

Сами ямальцы, кстати, тоже помогают землякам с доступом к Сети. Так житель Ямальского района на два месяца оплатил интернет детям из малообеспеченных семей. "Тимофей Лаптандер решил помочь ученикам, которые из-за коронавируса отправились из интернатов домой на дистанционное обучение", - передает оперативный штаб региона. А раньше зампредседателя Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин за свой счет подключил интернет нескольким семьям в Губкинском.

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