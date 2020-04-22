Ученые: частый просмотр телевизора повышает риск развития ишемии

Частый просмотр телевизора может привести к развитию ишемической болезни сердца у людей старше 40 лет.

К такому выводу пришли ученые из Университета Гронингена (Нидерланды), опубликовавшие результаты своего исследования в Nature Communications.

Сидячий образ жизни является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, но не все привычки одинаково вредны для здоровья. Специалисты проанализировали связь между риском развития ишемии и проведением свободного времени у телевизора или за компьютером, опросив более 400 тысяч респондентов в возрасте от 40 до 69 лет из европейских стран.

В среднем участники проводили возле телевизора около трех часов в день, а за компьютером примерно час. Наблюдение за ними длилось в течение шести лет. По прошествии этого времени ишемическая болезнь сердца развилась у 12 с половиной тысяч человек.

В результате проведенных учеными дальнейших исследований - менделеевской рандомизации (метод статистического анализа, позволяющий установить причинно-следственную связь между двумя событиями) оказалось, что телевизор в этом плане опаснее компьютера, и служит риском развития болезни. Ведь его просмотр связан с наиболее затяжным и пассивным времяпрепровождением, к тому же нередко сопровождается перекусами.