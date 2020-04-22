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22.04.2020 11:34
Рубрика: Экономика

Россия готова поставить Беларуси 7 тысяч тонн гречки

Текст: Татьяна Карабут
В поставках гречки в Беларусь со стороны России нет никаких проблем. Республика на днях запросила 7 тысяч тонн гречихи, и российские предприятия готовы отгрузить этот объем, заявила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко в эфире телеканала "Россия-24".
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Напомним, вчера президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился увеличить производство гречихи в республике якобы из-за возникших сложностей с поставками этой крупы из России. "Россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас", - сказал он. Своими силами республика закрывает только половину своих потребностей в гречке. Остальной объем закупается в основном в России.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Минсельхоз: Россия не запрещала экспорт гречки в страны ЕАЭС

"У Александра Григорьевича устаревшая информация. 13 апреля состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина и премьер-министра Республики Беларусь Сергея Николаевича Румаса о двустороннем сотрудничестве в котором, в том числе белорусской стороной поднимался вопрос о поставках российского продовольствия. В этот же день мы с моим белорусским коллегой договорились о поставках российской гречки и риса в Республику Беларусь", - рассказала Виктория Абрамченко.

По ее словам, белорусские партнеры выразили заинтересованность в поставках семи тысяч тонн гречихи и почти двух тысяч тонн риса. Учитывая масштабы российского производства и внутренних запасов гречки, российская сторона согласовала такие поставки для белорусских партнеров. И уже 15 апреля сельхозтоваропроизводители Алтайского края отгрузили в Беларусь 538 тонн гречки. Всего по состоянию на сегодняшний день в Республику Беларусь уже поставлено более 2,7 тысячи тонн российской гречки.

Запрет на экспорт гречихи и некоторых других видов продукции введен ЕЭК с 12 апреля по 30 июня для стран, не входящих в ЕАЭС. На страны-члены (включая Беларусь) такой запрет не распространяется. Такая мера применяется как раз для обеспечения рынка стран Евразийского экономического союза необходимыми продовольственными товарами.

Экономика ВЭД Правительство Вице-премьеры

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