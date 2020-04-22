Россия заняла 19-е место по экспорту футболистов

За 2019 год страну покинули 1600 футболистов, почти 75% из которых нашли себе клубы высших дивизионов в других странах.

На второй позиции оказалась Франция - 1027, в тройку также вошла Аргентина - 972. Три четверти футболистов из этих стран также выступают в высших дивизионах национальных чемпионатов других стран.

Россия в этом рейтинге заняла 19-е место. За указанный период в чемпионаты других стран отправились 230 игроков из России. При этом 87,5% из них оказались в высших дивизионах. Наибольшее представительство оказалось у чемпионата Армении - 48 игроков. 30 отправились в Беларусь, а 12 - в Казахстан. При этом есть и совсем необычные чемпионаты, например, Бангладеш.