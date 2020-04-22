Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

После появления рекомендаций Минздрава об использовании соляного раствора для промывки слизистых оболочек с целью профилактики заражения COVID-19, спрос на пищевую соль в апреле резко вырос.

По словам заместителя председателя правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрия Леонова, число получаемых производителями со стороны дистрибьюторов заказов на поставку соли выросло примерно на 20 процентов.

При этом отечественные предприятия полностью готовы к повышению спроса на соль и способны выпустить дополнительное количество продукции в случае необходимости, цитирует ТАСС слова Леонова.

Несмотря на резкий скачок спроса, стоимость соли у производителей осталась прежней и составляет в среднем 3,5 тысячи рублей за тонну соли на заводе. Такая цена, отмечает Леонов, сопоставима с уровнем двухлетней давности и до сих пор является самой низкой в мире.