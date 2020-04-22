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22.04.2020 09:45
Рубрика: Экономика

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

После появления рекомендаций Минздрава об использовании соляного раствора для промывки слизистых оболочек с целью профилактики заражения COVID-19, спрос на пищевую соль в апреле резко вырос.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По словам заместителя председателя правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрия Леонова, число получаемых производителями со стороны дистрибьюторов заказов на поставку соли выросло примерно на 20 процентов.

При этом отечественные предприятия полностью готовы к повышению спроса на соль и способны выпустить дополнительное количество продукции в случае необходимости, цитирует ТАСС слова Леонова.

Несмотря на резкий скачок спроса, стоимость соли у производителей осталась прежней и составляет в среднем 3,5 тысячи рублей за тонну соли на заводе. Такая цена, отмечает Леонов, сопоставима с уровнем двухлетней давности и до сих пор является самой низкой в мире.

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